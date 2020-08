Auto Union Audi Variant de 1966 – Le premier break Audi

Présentée lors du Salon automobile de Genève en 1966, la version break de l’Auto Union Audi, l’Audi Variant, est la troisième déclinaison de la famille F 103 (premier modèle Audi d’après guerre, apparu en 1965) après les modèles 2 et 4 portes.

Renaissance de la marque Audi en 1965

C’est au début de la Seconde Guerre Mondiale que le nom Audi quitta l’univers des marques automobiles. A cette époque, le constructeur – dont le logo était un « 1 » – avait fabriqué des voitures de grande renommée et haut de gamme. Sa fabrication ininterrompue jusqu’à nos jours – si elle avait eu lieu – et selon les traditions d’Audi, assurerait dans les années 1960 à une Audi une place de choix dans la gamme de production Auto Union. C’est cette certitude qui a imposé la seule réponse valable à la question posée : une nouvelle Audi doit sortir de l’ordinaire.

Une base magnifique s’offrait aux techniciens d’Auto Union ayant pour tâche de créer la nouvelle Audi : la carrosserie et l’ensemble mécanique de la DKW F 102.

Compte tenu de ses « ancêtres », il était clair que le moteur de la nouvelle Audi ne pouvait être qu’un 4 temps et non à 3 cylindres à 2 temps. L’adoption de la traditionnelle traction avant était aussi indiscutable. La Type F 103 était née (code interne Auto Union désignant la première Audi d’après-guerre). Initialement, la première Audi d’après-guerre n’avait pas de nom précis pour marquer son type. Elle s’appelait « Audi » tout simplement : l’Auto Union Audi. Plus tard, on lui donna tout simplement le chiffre correspondant au nombre de chevaux du moteur : on l’appela par la suite Audi 72 en rapport aux 72 ch délivré par son moteur 4 cylindres d’origine Mercedes, ayant possédé Auto Union avant le rachat par Volkswagen en 1965.

Origine du premier break Audi chez DKW

Le premier modèle reprendre le nom Audi est apparu en 1965, succédant à la DKW F 102. Suite à sa présentation pour la première fois au Salon automobile de Francfort 1965 (l’IAA), l’extraordinaire succès des modèles Audi à deux et à quatre portes ainsi que les nombreuses demandes de renseignements – en partie de la part de nouveaux clients – a conduit Auto Union à fabriquer l’Audi Variant.

L’idée d’un break était née quelque temps auparavant chez DKW avec le prototype de la DKW F 102 Universal. En regardant la photo, on retrouve les lignes de la future Audi Variant, la DKW F 102 ayant servie de base pour la nouvelle Audi, quelque soit sa version de carrosserie.

Par la suite, un prototype sur la base de l’Audi fut créé : l’Audi Universal, portant l’immatriculation IN-W 740. Le nom Universal représente chez DKW (une autre marque d’Auto Union) la version break d’un modèle. Auto Union ne voulant pas porter confusion avec la marque DKW qui vivait ses derniers mois d’existence, ce nouveau break a été renommé Audi Variant peu avant sa présentation officielle, en référence aux versions break de la marque Volkswagen, alors récent propriétaire d’Auto Union.

L’Audi Variant a été présentée au public pour la première fois au Salon automobile de Genève, le 10 Mars 1966. Elle y a connu un grand succès.

Pour l’anecdote, c’était la dernière fois que les modèles DKW F 102 et Auto Union Audi cohabitaient sur le stand Auto Union d’un salon automobile. En effet, la production de la DKW F 102 fut arrêtée en mars 1966, marquant la fin proche de DKW. La dernière DKW fut le 4×4 d’origine militaire – le Munga – dont la production a pris fin en 1968.

Le premier break Audi à plusieurs motorisations

Le premier moteur lancé en 1965 était le 1,7 l de 72 ch, dont le modèle est surnommé Audi 72. La version break a pris appellation Auto Union Audi Variant ou plus communément appelé Audi Variant. En septembre 1966 est apparue une nouvelle motorisation plus puissante déclinée sur tous les modèles (2 portes, 4 portes et Variant) : le 1.7 l de 80 ch. Le nom Audi 80 était né, nom qui sera repris lus tard pour une gamme de modèles, précurseurs des Audi A4. Puis, trois mois plus tard, l’Audi Super 90 avec ses 90 ch et son équipement haut de gamme a rejoint la famille. Enfin l’Audi 60 avec ses 55/60 ch, qui est le modèle le plus connu de la famille F 103, fera son apparition en janvier 1968 suivi de l’Audi 75 qui remplaça le 72 ch.

Un break à 3 portes, fonctionnel et élégant

L’Audi Variant est une limousine aussi limousine que la berline Audi. Elle est tout aussi confortable, tout aussi rapide et tout aussi économique. Ses dimensions extérieures lui permettent d’être exactement aussi maniable. Simplement, elle ne ressemble pas à une limousine conventionnelle. Elle possède un compartiment à bagages qu’aucune limousine ne peut offrir. Un 2ème rétroviseur se situe sur l’aile côté passager et non sur la porte comme c’est le cas côté conducteur.

Pour cette version break de la Type F 103, un élément de carrosserie a été ajouté à l’extrémité aérodynamique arrière, permettant au véhicule de conserver l’élégance d’une voiture de tourisme Audi. Elle offre également aux artisans un excellent moyen de transport pour leurs marchandises.

Pendant la semaine, le commerçant peut transporter dans son Audi Variant des caisses, des cartons, des échantillons. Et quand il a des relations d’affaires à chercher à la gare, son break (la même) est là pour ça. Enfin, il dispose d’une voiture familiale (la même) pour des week-ends et les vacances, avec de la place pour la famille au complet, y compris la marraine du cadet et le chien.

Son excellent système de suspension permet de transporter les marchandises les plus sensibles sans craindre de les abîmer. L’aire de chargement est d’environ 2 mètres carrés avec la banquette arrière rabattue. Le plancher plat ainsi que le dossier de la banquette arrière sont recouverts d’un tapis en caoutchouc. Le véhicule à 3 portes (configuration asse étonnante) possède deux vitres latérales arrière de chaque côté. Les fenêtres latérales centrales peuvent être ouvertes en les entrebâillant. Le hayon arrière de ce break à cinq places s’ouvre vers le haut et s’auto-ajuste via l’utilisation de barres de torsion. Le dossier de la banquette arrière se replie totalement dans le plancher, offrant ainsi un plancher totalement plat pour un maximum d’espace de chargement. Un double plancher permet de loger la roue de secours, le cric et les outils de bord tout comme d’autres petites affaires, rendant ce break Audi assez polyvalent et agréable à utiliser au quotidien.

En raison des excellentes caractéristiques déjà bien connues et du confort de conduite de l’Audi, ainsi que des nombreuses possibilités pour le transport, le camping, etc…, l’Audi Variant se révèle être un véhicule multifonction idéal. Comme son nom l’indique, il peut être utilisé à de nombreuses fins variées – mais sans perdre ses caractéristiques de voiture de tourisme.

Une version utilitaire de l’Audi Variant fut également commercialisée. Elle se différencie par l’absence de surfaces vitrées latérales, remplacées par de la tôle et dotée d’un équipement moins flatteur.

Elle est aussi, bien sûr, équipée du fameux moteur 1.7 l à essence à haute pression développant une puissance de 72 ch à 5 000 tr/min.

La consommation de carburant est d’environ 8,5 litres au 100 kilomètres, sa vitesse de pointe est donnée pour environ 145 km/h.

Un modèle plus luxueux (la version L) a également été commercialisé se démarquant par son tableau de bord (originalement en métal dans la teinte de la voiture) recouvert d’un vinyle imitation bois et d’un cadran supplémentaire derrière le volant pour l’horloge.

Les premières livraisons ont débuté en Mai 1966. 3 365 exemplaires de l’Audi Variant dotée du moteur 1.7 l de 72 ch ont été produits à l’usine d’Ingolstadt en parallèle des Volkswagen Coccinelle.

Un véhicule de Police

Une version Polizei a été faite en 1966 pour la Police d’Ingolstadt, portant l’immatriculation IN-314. Elle a été livrée avec une peinture bi-ton verte et blanche typique des voitures de Police de l’époque en Allemagne et équipée d’un gyrophare bleu sur l’avant gauche du toit. Elle a été utilisée en tant voiture radio.

En septembre 1966, l’Audi 80 Variant faisait son apparition afin de prendre sa place avec une motorisation plus puissante. En décembre 1968, elle disparaissait des catalogues, laissant la lace à la 75 Variant.

Production des modèles Audi Variant

Audi Variant, Variant L (72 ch) – de 05/1966 au 12/1968 : 3 365 exemplaires

Audi 80 Variant, Audi 80L Variant (80 ch) – de 09/1966 au 12/1969 : 6 135 exemplaires

Audi Super 90 Variant (90 ch) – de 12/1966 au 08/1971 : 2 001 exemplaires

Audi 60 Variant (55/60 ch) – de 01/1968 au 07/1972 : 8 046 exemplaires

Audi 75 Variant (75 ch) – du 12/1968 au 07/1972 : 7 959 exemplaires

En occasion

La Type F103 d’Audi n’est pas très connue dans beaucoup de pays car elle ne fait pas partie des voiture populaires. Sa cote en occasion n’a pas encore eu de grande explosion malgré sa rareté selon les modèles. Mais cela est en train de changer depuis un peu moins de 10 ans. En Allemagne, la voiture est assez connue et de plus en plus recherchée. Les pièces d’origine ne se faisant plus et Audi Tradition n’ayant pas encore décidé de se pencher dessus, ces dernières commencent à être difficile à trouver et les prix sont parfois assez élevés.

Les versions d’après le restylage au début des années 1970 sont plus faciles à dégoter et plus nombreuses. Les premiers modèles de 1965 à 1967 sont les plus rares et les plus désirables.

Pour le break Audi Variant avec ses différentes motorisations, c’est une autre histoire. Cette carrosserie est le graal pour tout collectionneur d’Audi ancienne : beaucoup de breaks ont été vendus en Allemagne, dans le Nord de l’Europe mais beaucoup moins en France. En trouver un relève de la patience et surtout de la chance. Bien que pas très connue, sa cote est très élevée car il en reste très peu, notamment en état d’origine et pouvant être sauvée car la rouille est son ennemi, ces voitures n’étant pas protégées contre la corrosion à l’époque.

Une fois le modèle trouvé, la restauration et la remise en route n’est pas aisé, les pièces spécifiques au break étant quasiment introuvables et à des prix parfois délirants (quand on en trouve). Un modèle complet d’origine en état « correct » se négocie plusieurs milliers d’euros. A cela il faut compter une grosse restauration, notamment de la carrosserie. Un modèle restauré pourrait facilement dépasser les 10 000 – 15 000 euros voire plus car les propriétaires les gardent. Une vente est rarissime.

Caractéristiques techniques

Carrosserie

Break à 5 places avec banquette arrière à trois places escamotable dans le plancher, porte arrière (hayon) s’ouvrant vers le haut avec immobilisation par barres de torsion

Portière 1 184 x 735 mm; lunette arrière sur toute la largeur, serrure à bouton poussoir fermant à clé. De chaque côté deux vitres latérales, fenêtre latérale au centre pouvant s’entrebâiller

Aménagement intérieur

Face intérieure de la banquette arrière munie d’une tôle nervurée

Face arrière du dossier de la banquette garnie de caoutchouc

Plancher de chargement du coffre garni d’un caoutchouc nervuré

Poids

Poids à vide, conducteur compris : 1 115 kg

Charge utile : 500 kg

Poids total autorisé : 1 616 kg

Dimensions pour le chargement

Avec la banquette arrière en place :

Longueur : 1050 mm

Largeur : 1320 mm

Hauteur : 840 mm

Surface utile : 1,1 m2

Volume : 0,95 m3

Avec la banquette arrière rabattue dans le plancher :

Longueur : 1630 mm

Largeur : 1360 mm

Hauteur : 840 mm

Surface utile : 1,9 m2

Volume : 1,6 m3

Dimensions extérieures

Longueur / largeur / hauteur : 4 380 / 1 626 / 1 423 mm

Voie avant / arrière : 1 341 / 1 326 mm

Empattement : 2 490 mm

Rayon de braquage : 10,9 m

Moteur

Moteur 4 temps, 4 cylindres en ligne, refroidissement à l’eau, placé à l’avant

Cylindrée : 1 695 cm3 (1,7 litres)

Alésage x Course : 80 x 84,4 mm

Taux de compression : 11,2:1 (Moteur à haute pression)

Couple moteur maximum : 13,0 mkg à 2 400 – 3 200 tr/mn

Puissance : 72 ch (81 ch SAE) à 5 000 tr/min

Batterie : 12 Volt 55 Ah (alternateur)

Consommation de carburant : environ 8,5 litres au 100 km (DIN 70030)

Capacité du réservoir d’essence : 53 litres

Vitesse maxi. : 145 km/h

Transmission

Embrayage monodisque sec

Traction Avant

Boîte de vitesses à quatre rapports synchronisés

Commande des vitesses au volant

Carrosserie

Caisse tout acier soudée sur plancher-porteur profilé

Ailes avant amovibles vissées sur la carrosserie

Châssis

Train avant :

– roues indépendantes

– bras de suspension triangulaires – en bas, bras de suspension avec biellette de poussée et barre stabilisatrice transversale

– barres de torsion longitudinales

– amortisseurs télescopiques à double effet avec limiteurs de débattement en caoutchouc

Essieu arrière :

– autostabilisateur à torsion avec biellette diagonale genre Panhard

– barre de torsion transversale

– amortisseurs télescopiques à double effet

Direction : à crémaillère à denture hélicoïdale, très précise

Freins : à disque à l’avant / à tambour à l’arrière

Pneumatiques : 6,45 / 165-13 sans chambre à air 6PR, jantes en acier de 4,5 pouces

Photos : Audi / 4Legend.com