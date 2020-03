Bugatti Chiron Pur Sport – Présentation détaillée en vidéo avec Frank Heyl

Alors que le salon automobile de Genève 2020 a été annulé à cause du Coronavirus, Bugatti n’a pas pu présenté aux médias et au public son dernier modèle ultra sportif. Découvrez en vidéo la présentation détaillée de la Bugatti Chiron Pur Sport via le responsable du design Frank Heyl qui dévoile de nombreuses spécificités de ce modèle.



Quelques rares personnes ont pu la voir au sein de Bugatti à Molsheim, notamment le youtubeur Mr JWW qui est en contrat avec Michelin, ayant développé les nouveaux pneus Pilot Sport Cup 2 R spécifiques à Bugatti. Frank Keyl met l’accent sur de nombreux petits détails intéressants et propres à ce modèle limité à 60 exemplaires.

Photo : Mr JWW – Vidéos : Mr JWW / Bugatti