Roland Gumpert Nathalie ‘First Edition’ : 544 ch via une pile à combustible au méthanol

La version de série de la dernière création de Roland Gumpert, devant être dévoilée au salon automobile de Genève 2020, la Roland Gumpert Nathalie ‘First Edition’ se dévoile avant sa première mondiale le 18 mars 2020 en direct d’Ingolstadt.

La nouvelle société Gumpert AIWAYS, dirigée par le PDG, ingénieur et développeur en chef Roland Gumpert, présente la Roland Gumpert Nathalie – propulsée par une pile à combustible au méthanol qui produit de l’hydrogène et de l’électricité.

« C’est ma vision d’une voiture électrique qui ne s’arrête pas lorsque la batterie est vide qui a ouvert la voie à cette innovation. Aujourd’hui, un an plus tard, nous sommes en mesure de vous présenter la première voiture de production au monde avec une pile à combustible au méthanol qui ne dépend pas de stations de charge ou de stations d’hydrogène désignées », explique Roland Gumpert, PDG de Gumpert AIWAYS.

Il y a quelques changements évolutifs par rapport à la version prototype de 2019. L’un des changements les plus importants concerne les portes. Fidèles à ses gènes de voiture supersport, les portes du nouveau coupé ultra sportif sont à élytre.

« Le développement continu du show-car à la production en série donne au designer la possibilité de remettre en question sa propre création, de développer davantage des éléments uniques et importants et d’équilibrer l’esthétique de l’ensemble du design. Lors de l’élaboration du design du modèle de production de la Nathalie, les limites techniques ont permis d’affiner les proportions du véhicule et d’affiner les lignes avant et latérales. Le véhicule a grandi exactement aux bons endroits. Une parfaite interaction entre design et technique », explique Lorenz Loew, responsable de Design Ideenion pour Gumpert AIWAYS.

Dans l’ensemble, ce projet met encore plus l’accent sur le leadership technologique des voitures de Roland Gumpert. Elles sont une inspiration unique pour les voitures de série du groupe AIWAYS comme l’AIWAYS U6. Cette étroite collaboration entre le développeur en chef Roland Gumpert, le responsable du design Lorenz Loew et AIWAYS montre parfaitement l’efficacité prospective de la joint-venture germano-chinoise basée à Ingolstadt.

L’utilisation progressive de matériaux biologiques légers comme le lin joue également un rôle important. Contrairement à la carrosserie en carbone utilisée pour le prototype, la Nathalie «First Edition» a été construite avec 50% de lin.

Le modèle de série est équipé d’une pile à combustible au méthanol de 15 kW produisant de l’hydrogène à partir de méthanol et le convertissant en électricité. Cela permet à la voiture de fonctionner dans la circulation urbaine et sur les trajets de longue distance sans utiliser la batterie (jusqu’à 820 km d’autonomie). La capacité énergétique globale du système comprrend une cellule de puissance au méthanol combinée à un réservoir de 65 l et une batterie de 190 kWh. Le ravitaillement de la voiture ne prend que trois minutes sans aucune infrastructure spéciale nécessaire. Grâce à sa puissance cumulée de 544 ch (400 kW), la voiture accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et elle a une vitesse de pointe de 300 km/h grâce à deux boîtes de vitesses synchronisées à 2 rapports.

Comme souhaité par Roland Gumpert, la voiture est prête pour le circuit, dotée d’un châssis en carbone. Un arceau de sécurité approuvée par la FIA et la transmission intégrale garantissent les performances nécessaires. La voiture peut être ravitaillée en méthanol disponible dans le commerce. Pendant la première année après la livraison, la fourniture de ce carburant est gratuite pour les clients.

Pour les clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse, un service de livraison de nuit est déjà établi et est également actuellement déployé dans toute l’Europe. Pour l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient, la chaîne d’approvisionnement est en cours d’élaboration. Les spécialistes du marketing de terrain FMS, qui fait partie du groupe Advantage Smollan opérant à l’international, sont responsables de l’organisation et de la distribution.

La Roland Gumpert Nathalie ‘First Edition’ est une édition spéciale pour le lancement de la voiture. L’équipement spécial étendu et la peinture extérieure spéciale sont inclus dans le prix de base de la première série de voitures. Le prix est de 407 000 euros départ usine. La «First Edition» est une édition strictement limitée au sein de la gamme Nathalie. À l’échelle mondiale, il n’y a que 500 unités disponibles, y compris la «première édition. Les premières voitures sont disponibles à la livraison au premier semestre 2021.

Photos : Roland Gumpert / 4Legend.com