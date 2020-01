GRT Magnus dévoile la décoration 2020 de sa Lamborghini Huracán GT3 Evo n°44

Avant la course des 24 Heures de Daytona 2020, l’équipe Magnus Racing a révélé la livrée de sa voiture de course pour la saison 2020 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar.

L’équipe privée américaine Magnus Racing confirme son engagement pour l’année 2020 en IMSA WeatherTech SportsCar et notamment à la célèbre course d’endurance américaine à Daytona en Floride. Cette équipe a signé un partenariat avec GRT Grasser Racing. Lors du premier test officiel de la saison du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2020, la nouvelle équipe GRT Magnus engage la Lamborghini Huracán GT3 Evo n°44 avec comme partenaire principal Flex-Box.

Le logo bleu, orange et blanc de Flex-Box orne la nouvelle livrée de la Lamborghini n °44, présentant des formes triangulaires dans différentes nuances de bleu ornant la carrosserie de la voiture de sport, un grand saut par rapport aux lignes fluides des livrées passées.

Les pilotes vétérans de Magnus Racing – Andy Lally et Spencer Pumpelly – rejoindront John Potter (le propriétaire de l’équipe) au volant pour le test de pré-saison alors que l’équipe se prépare pour sa 11ème saison de compétition. Lally, qui a rejoint l’équipe pour la première fois en 2012 et a immédiatement contribué à la première victoire de l’équipe aux 24H de Daytona, reviendra en tant que copilote de Potter pour la saison 2020. En tant que pilote, John et Andy ont remporté les 24 heures de Daytona à deux reprises et de nombreuses autres grandes courses.

Marco Mapelli (pilote d’usine Lamborghini) rejoindra l’équipe comme quatrième pilote pour tous les événements de janvier. Originaire d’Italie, Mapelli se joint en tant que vétéran d’un certain nombre de programmes internationaux, y compris la série Super GT japonaise, Blancpain GT, GT Masters, International GT Open et des événements spécialisés, dont les 12 heures de Bathurst.

Le Roar Before the 24 débute le vendredi 3 janvier 2020 et comprendra sept séances d’entraînement, ainsi qu’une séance de qualification.

Photos : Magnus GRT