Capgemini et Audi lancent une nouvelle joint-venture : XL2

Capgemini et Audi ont annoncé le lancement de leur joint-venture : XL2. Suite aux approbations réglementaires, la société a été fondée fin avril 2020. Elle fournira des services de conseil et de technologie numérique, notamment dans les domaines de SAP S/4HANA et des services cloud principalement pour Audi et l’ensemble du groupe Volkswagen. XL2 combine une culture de start-up agile renforcée par deux leaders mondiaux de l’industrie. L’objectif de l’entreprise est d’élargir progressivement son activité de projet et d’atteindre un effectif puissant au cours des cinq prochaines années.

XL2 a été fondée par Audi et Capgemini pour soutenir l’industrie automobile dans les tâches de transformation numérique. La coentreprise qui se concentre sur les services de conseil et de technologie pour le cloud et SAP S/4HANA comprend des solutions industrielles telles que SAP Leonardo. XL2 est conçue pour permettre une fabrication numérique de bout en bout, couvrant tous les processus centraux, y compris la planification de la production, la logistique, les finances, la maintenance, la qualité et la gestion des matériaux. Les projets de l’entité juridiquement indépendante doivent être réalisés pour Audi. Les premiers domaines d’intérêt sont les projets SAP pour la production et la gestion des données de base, ainsi que le développement dans le contexte d’applications basées sur le cloud.

XL2 incarne une culture de start-up innovante agile soutenue par deux marques mondiales

Capgemini et Audi ont un partenariat de longue date dans le développement de solutions pour la transformation numérique et la co-innovation. La nouvelle société en copropriété renforce cette collaboration et tire parti de leurs capacités conjointes. La formation de XL2 porte le partenariat à un nouveau niveau et continue la collaboration réussie dans le développement de solutions et de co-innovations pour la transformation numérique. XL2 bénéficiera de l’expérience et de l’expertise combinées des deux leaders mondiaux. Son indépendance et son agilité, alliées à la rigueur et à l’étendue des grandes organisations, visent à répondre aux exigences en constante évolution de la transformation numérique dans le secteur automobile.

Frank Loydl, directeur de l’information chez AUDI AG : « La manière de travailler flexible et évolutive de XL2 et sa concentration sur les technologies clés importantes font partie de notre vision et de nos besoins pour faire avancer la transformation numérique. Notre relation à long terme avec Capgemini et ses capacités éprouvées dans les secteurs automobile et SAP en fait le bon partenaire. »

La joint-venture aura un double leadership : de Géraldine Aubert, précédemment Vice-Présidente des Services Basés sur Capgemini, et Felix Spitznagel, précédemment Directeur du Centre d’Accélération SAP chez Audi. L’objectif de cette entreprise agile et innovante est de constituer une main-d’œuvre puissante au cours des cinq prochaines années afin de servir plus de projets à l’avenir. L’entreprise cherche maintenant à recruter notamment des consultants SAP, des développeurs de logiciels ainsi que des ingénieurs d’analyse et de données, des diplômés aux experts confirmés. Le siège social de XL2 est situé à Heilbronn en Allemagne, à proximité du site de production d’Audi à Neckarsulm. Le voisinage du site de production Audi est remarquable et un enrichissement supplémentaire de l’écosystème. Le site Audi de Neckarsulm offre également un environnement de test et d’application idéal pour les solutions informatiques dans le domaine de la production numérique.

Markus Winkler, responsable mondial du secteur automobile chez Capgemini, a déclaré : « XL2 est une nouvelle marque passionnante qui se démarque du marché en combinant une culture de démarrage agile et l’expérience et les capacités de deux leaders de l’industrie. Ses employés façonneront la transformation numérique dans l’industrie automobile avec des technologies de pointe, nous sommes ravis de nous associer à Audi, un leader technologique dans sa propre industrie. »

Photos : Audi