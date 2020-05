Lamborghini Sián FKP 37 par LEGO Technic

Automobili Lamborghini et le groupe LEGO se sont associés pour produire la miniature LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 : un modèle au 1:8ème comportant 3 696 pièces qui incarne la puissance incomparable et le superbe design de la supercar hybride de Lamborghini.



Révélées à l’origine au salon automobile de Francfort 2019, les caractéristiques futuristes de la Lamborghini Sián sont authentiquement recréées dans le modèle LEGO Technic, y compris une réplique du moteur V12; un aileron arrière mobile; une suspension avant et arrière; et une direction commandée par un volant avec le badge Automobili Lamborghini. Le modèle est doté de portes à ciseaux, qui s’ouvrent pour révéler le cockpit recréé de manière complexe, avec une boîte de vitesses séquentielle à huit rapports pleinement opérationnelle contrôlée par un levier de vitesses à palette mobile. La couleur vert vif et les jantes dorées élégantes de la réplique LEGO Technic sont disponibles en couleur et en garniture sur la vrai Sián, avec un modèle mesurant plus de 13 cm de haut, 60 cm de long et 25 cm de large.

« La brique LEGO est une icône au même titre qu’une super voiture de sport Lamborghini », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général d’Automobili Lamborghini. « Elles incarnent toutes deux la poursuite de la perfection du design grâce à une recherche et un développement constants, créent des émotions différentes à chaque interaction et sont appréciés par les générations. Chaque super voiture de sport Lamborghini peut être unique grâce à notre programme de personnalisation Ad Personam et au style de conduite spécifique de chaque propriétaire, tout comme les briques LEGO offrent aux constructeurs de tous âges des possibilités de création infinies. Cette réplique exceptionnelle de la Lamborghini Sián FKP 37 du groupe LEGO présente une nouvelle expérience de construction brillante pour les fans de super voitures de sport et les amateurs de LEGO et Lamborghini a le privilège de partager cette opportunité avec le groupe LEGO. »

Parlant du design visionnaire, Niels. B. Christiansen, PDG du groupe LEGO, a déclaré : « Ce nouveau modèle résume vraiment la poursuite de l’excellence inscrite dans l’ADN d’Automobili Lamborghini et du groupe LEGO. Le modèle 1:8 et la présentation elle-même sont des prouesses d’innovation en ingénierie, tirées par des équipes incroyablement talentueuses de nos deux entreprises. Le LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 est un véritable témoignage qu’avec LEGO Technic, vous pouvez construire tout ce que votre cœur désire. J’ai hâte de construire cette réplique authentique de cette super voiture de sport futuriste pour de vrai. »

Les propriétaires de modèles peuvent ouvrir le capot avant de leur LEGO Technic Lamborghini Sián pour trouver une valise Lamborghini, ainsi qu’un numéro de série unique qui déverrouille un contenu spécial. Les fiers propriétaires peuvent également scanner un code QR dans les instructions de construction pour accéder à une série exclusive de vidéos fournis par Automobili Lamborghini et des experts LEGO, explorant l’inspiration derrière la conception de la voiture d’origine et le modèle LEGO Technic. Le LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 est livré dans une boîte unique inspirée des lignes emblématiques, de la silhouette emblématique des phares et de la couleur accrocheuse du Sián d’origine.

Le LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 sera disponible directement dans les magasins LEGO et sur lego.com/technic-lamborghini-sian à partir du 1er juin 2020, puis chez de nombreux revendeurs dans le monde à partir du 1er août 2020.

Photos – Vidéo : Lamborghini