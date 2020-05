Planification numérique des halls de production Audi

Planifiez des halls de production depuis chez soi? Apparemment impossible – mais c’est déjà une réalité sur le site Audi Neckarsulm grâce au numérique. À l’aide de logiciels et de matériel spéciaux, les halls de production et des bâtiments entiers ont été numérisés en 3D.

L’équipe Audi composée de trois personnes, dirigée par le chef de projet Andre Bongartz, travaille depuis un an avec la start-up munichoise NavVis. L’analyse aboutit à un modèle virtuel du site de production. Cela peut être utilisé comme base pour planifier la production sans être sur place. Dans le même temps, l’analyse 3D génère un nuage de points qui enregistre chaque machine et système. À l’aide de l’apprentissage automatique, le modèle virtuel du hall est ensuite lié au nuage de points afin que l’ensemble du hall – y compris toutes les machines, les systèmes et les étagères – soit accessible virtuellement. Cela permet non seulement aux employés d’Audi d’économiser beaucoup de temps et d’argent, mais permet également une planification indépendante du site. « Surtout maintenant, pendant la pandémie de coronavirus, notre système de planification numérique offre d’énormes avantages : les planificateurs peuvent mesurer les halls de production depuis leur domicile et ainsi planifier précisément les systèmes sans même avoir une règle de poche entre les mains », explique Andre Bongartz.

À l’avenir, tous les halls de production du site de Neckarsulm seront numérisés. En dehors de cela, d’autres cas d’utilisation, tels que la navigation intérieure et une application de planification de réalité augmentée seront mis en œuvre dans le cadre du scan 3D.

Photo : Audi