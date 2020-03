Capgemini et Audi prévoient de former une joint-venture axée sur les services SAP et Cloud

Capgemini et Audi ont annoncé aujourd’hui la création d’une joint-venture. Le périmètre de la nouvelle société comprendra la fourniture de technologies numériques et de services de conseil, notamment dans les domaines des services SAP S/4HANA et Cloud. Les deux sociétés ont signé un accord pour établir cette nouvelle société une fois les approbations réglementaires obtenues.

Capgemini et Audi ont un partenariat de longue date dans le développement de solutions de transformation numérique pour la transformation numérique et la co-innovation. La nouvelle société en copropriété renforcera cette collaboration et tirera parti de leurs capacités conjointes. De plus amples détails, y compris le nom de la nouvelle société, seront divulgués en temps voulu.

Photo : Audi