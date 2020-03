Visite exclusive en vidéos du salon automobile de Genève 2020 annulé

Alors que le salon automobile de Genève 2020 a été annulé le 28 février 2020, la plupart des stands étaient déjà montés et de nombreuses voitures exposées. A l’annonce de la terrible nouvelle, qui est compréhensible, les constructeurs automobiles ont dû faire marche arrière pour tout démonter rapidement. Quelques rares personnes ont pu accéder au salon afin d’y capter l’ambiance morose et le démontage avec pour certains stands des voitures exposées. Découvrez en vidéo l’envers du décor, notamment chez Audi, Porsche et Bugatti.



Photo : GFWilliams – Vidéos : GFWilliams / Caradisiac