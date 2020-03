KTM X-Bow GTX – 600 ch via le moteur 5 cylindres d’Audi

KTM dévoile son nouveau véhicule de course pour la piste, offrant performances, purisme, design unique et extrême : la KTM X-Bow GTX.

C’est le prochain chapitre logique de l’histoire passionnante que le PDG de KTM Stefan Pierer a commencé avec l’introduction du KTM X-Bow il y a plus de 12 ans. Plus de 1 300 voitures ont été produites à Graz, dans l’une des usines de fabrication à faible volume les plus modernes, puis vendues dans le monde entier. Avec la KTM X-Bow GTX, l’histoire atteint désormais de nouveaux sommets avec une nouvelle référence pour les voitures de course légères.

Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d’administration de KTM, responsable des intérêts de KTM Sportcar GmbH, a déclaré : « Nous transférons les éléments de marque essentiels de KTM – extrême, performance et pureté – ainsi que les principaux domaines d’expertise de KTM, qui incluent la technologie de pointe en matière de sport automobile, construction extrêmement légère et composants de la plus haute qualité, dans une voiture de course qui reflète clairement les signes des temps. Dans le sport automobile, il est nécessaire de concentrer le développement sur un rapport puissance/poids supérieur pour être encore plus rapide avec des moteurs plus petits, plus économiques et plus efficients. Les connaissances acquises à partir de ce processus doivent ensuite également être intégrées dans le développement en série. »

Avec un poids de base (avant BoP – balance des performances) d’environ 1 000 kg et une puissance de plus de 600 ch produite par le légendaire moteur 5 cylindres de 2,5 litres d’Audi, la KTM X-Bow GTX, en tant que voiture de course homologuée pour le GT2, sera une véritable référence dans le segment des voitures de course légères. Cela représente également un rapport poids/puissance inférieur à 2,0 kg par cheval!

« Grâce à la coopération avérée avec Audi Sport, nous avons pu utiliser leur dernier moteur cinq cylindres, le TFSi de 2,5 litres. La KTM X-Bow GTX établit également des normes en matière de sécurité. Nous sommes le premier constructeur à combiner une monocoque homologuée avec un arceau GT homologuée et, sur demande, également avec un siège avancé homologué. Après le succès mondial de la KTM X-Bow GT4 et en tant que champion en titre de l’ADAC GT4 Allemagne, nous franchissons maintenant la prochaine étape avec notre nouvelle voiture de course, et nous serons bientôt en compétition dans une catégorie de course supérieure », a ajouté Trunkenpolz.

Aux côtés de l’équipe de conception de KISKA, la société bavaroise Reiter Engineering GmbH est à nouveau le partenaire de développement.

Son directeur général Hans Reiter décrit le déploiement prévu de la future voiture : « Les 20 premières voitures seront disponibles cette année. Sous réserve de l’homologation finale par SRO, elle pourrait alors être inscrite dans toutes les séries de course GT2, grâce à quoi KTM deviendra, avec Audi et Porsche, le troisième constructeur dans ce championnat à proposer une telle voiture de course. De plus, la nouvelle KTM X-Bow GTX, avec une puissance d’environ 500 ch, devrait être éligible à concourir dans diverses séries de courses régies par les réglementations GT. Il s’agit notamment de la série Creventic 24H, GT Open, DMV-GTC ou de la série Nürburgring Langstrecken, selon l’homologation. KTM prévoit également un championnat monomarque avec la voiture à partir de 2021. Je suis absolument convaincu que nous avons des temps passionnants devant nous et que les KTM X-Bow GTX et KTM X-Bow GT2 seront accueillies avec enthousiasme par les clients et équipes à travers le monde. »

Les détails techniques et les prix seront bientôt annoncés. Une KTM X-BOW GT2 devrait courir pour la première fois dans le cadre d’un événement SRO à l’automne de cette année.

Photos : KTM