12H Bathurst 2020 – Le pilote australien Craig Lowndes pilotera une Porsche 911 GT3 R

L’équipe cliente Porsche Earl Bamber Motorsport (EBM) participera à la course des 12 heures de Bathurst 2020 en Australie avec un équipage de premier choix : les deux pilotes d’usine Porsche Earl Bamber et Laurens Vanthoor partagent le cockpit de la Porsche 911 GT3 R avec la légende australienne de la course automobile Craig Lowndes. Lors de la manche d’ouverture de la saison de l’Intercontinental GT Challenge, l’équipe EBM est impatiente de répéter son succès de l’année dernière. En 2018, l’équipe a remporté la première victoire Porsche à Mount Panorama. Grâce à cette victoire, la Porsche 911 GT3 R alignée par EBM reprend la course au premier rang. Pour l’événement, 40 véhicules de onze constructeurs s’aligneront sur la grille pour disputer le championnat le plus important des voitures de sport GT3.

Craig Lowndes est l’un des pilotes les plus performants sur le circuit de Mount Panorama long de 6,213 kilomètres. Il a remporté sept fois la célèbre course de longue distance Bathurst 1000. De plus, l’athlète de 45 ans a décroché la victoire au classement général de l’épreuve de douze heures en 2014 et 2017. L’an dernier, Lowndes a repris la course en partant de la 19 ème place et s’est frayé un chemin jusqu’à la quatrième place. Ses autres succès notables en plus de ses exploits à Bathurst ont été dans le championnat Virgin Australia Supercars. Il a remporté le championnat australien de voitures de tourisme à trois reprises et a reçu la médaille Barry Sheene pour ses performances exceptionnelles à cinq reprises.

Craig Lowndes a déclaré : « Je suis vraiment ravi de rejoindre la famille Porsche pour les 12 heures de Bathurst, en faisant équipe avec les pilotes d’usine Earl et Laurens. Earl Bamber Motorsport est l’équipe gagnante de la course, donc c’est excitant de les aider à défendre leur titre. Earl et moi avons été coéquipiers par le passé et nous nous entendons très bien, donc avec un Belge dans le mix, ça devrait aussi être un peu amusant. C’est ma première course dans une Porsche et la nouvelle 911 GT3 R est fantastique, je ne peux pas attendre. »

Pour Sebastian Golz, chef de projet 911 GT3 R chez Porsche Motorsport, l’équipe EBM et Lowndes représentent un tandem presque parfait : « J’ai à peine pu cacher ma joie lorsque nous avons appris que Craig Lowndes rejoindrait Laurens et Earl dans notre Porsche 911 GT3 R à Bathurst. Vous auriez du mal à obtenir un meilleur équipage que ça! »

La week-end de la course d’endurance de Bathurst est se tiendra du 31 janvier au 2 février 2020 avec les essais libres le vendredi, suivis des qualifications le samedi. Traditionnellement, la course débutera le dimanche matin peu avant l’aube à 5h45 heure locale (le samedi à 19h45 heure de Paris). Les fans pourront suivre la course en direct sur www.bathurst12hour.com.au.

Photos : Porsche