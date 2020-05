Changement de design pour les centres Porsche : fédérateur et moderne

À Hangzhou, en Chine, le premier projet pilote de rénovation du nouveau concept d’architecture d’entreprise «Destination Porsche» pour les centres Porsche a célébré son ouverture officielle.

Le nouveau concept se caractérise par l’accent mis sur l’expérience et l’inspiration de la marque, sa flexibilité et l’utilisation des médias numériques pour une communication personnalisée. Un élément central : les centres Porsche sont destinés à devenir un lieu de rassemblement central pour la communauté Porsche, faisant appel aux clients actuels et nouveaux. Au cours de la prochaine décennie, le concept sera mis en œuvre dans 850 centres Porsche existants dans le monde.

En raison de la crise du coronavirus, la réouverture du Porsche Center Hangzhou a eu lieu en tant qu’événement en ligne spécial. La réouverture sert également à signaler que Porsche Chine et ses concessionnaires sont entrés dans la deuxième phase de la pandémie alors que les opérations commerciales reviennent progressivement à la normale.

Le concept d’architecture reflète l’héritage et l’innovation de Porsche. La façade extérieure en aluminium crée une atmosphère accueillante et accrocheuse à l’entrée. Le design intérieur des voies de course dynamiques réinterprète habilement l’héritage unique du sport automobile Porsche.

Un monde flexible avec différents modules thématiques

Le parcours client à travers le concessionnaire se déroule le long de divers modules flexibles thématiques, tels que Highlight Car, E-Performance et Fitting Lounge. En tant que l’une des valeurs fondamentales, le concept de «communauté» est intégré dans les futurs centres Porsche, avec un espace salon nouvellement créé où les clients et les fans de la marque peuvent se réunir. Au lieu d’être une exposition statique, l’évolutivité du système modulaire permet à un nouveau concessionnaire Porsche d’être modifié et élargi à l’avenir.

Le numérique signifie redéfinir l’expérience client en magasin

«Destination Porsche» crée un monde numérique, qui apporte une expérience transparente aux clients. Les applications de réalité virtuelle permettent aux clients de découvrir virtuellement leur propre configuration de voiture. Les écrans tactiles donnent vie aux produits et services de la marque Porsche de manière interactive. Le processus d’acceptation des véhicules sur tablette, la signature électronique, le paiement en ligne et d’autres approches numériques élèvent également le parcours client en magasin à un nouveau niveau. Les solutions numériques créent une connexion individualisée entre le client et les produits Porsche.

Formats de vente diversifiés rapprochant Porsche des clients

Actuellement, Porsche possède 124 points de vente en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao. Outre les centres Porsche, Porsche Chine a présenté d’autres formats de vente diversifiés ces dernières années, notamment les studios Porsche qui permettent aux clients d’explorer la marque dans un showroom numérique du centre-ville; les Porsche City Service Centers qui fournissent des services après-vente de pointe; et les pop-up stores Porsche offrant une expérience de vente mobile.

