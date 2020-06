Concept aérodynamique innovant des modèles Audi e-tron S

L’aérodynamique est un facteur clé de la gamme, en particulier avec les automobiles 100% électriques. Grâce aux innovations technologiques intelligentes, le SUV coupé sportif électrique d’Audi atteint un coefficient de traînée remarquablement bas de 0,26. Le concept aérodynamique sophistiqué de l’Audi e-tron S propose de nombreuses solutions innovantes et détaillées.

Les modèles S à propulsion électrique révèlent leur puissance à travers des détails sportifs à l’extérieur – les enjoliveurs de passage de roue, par exemple, sont 23 millimètres plus larges des deux côtés que sur la version de base. Le design saisissant s’inspire de l’aérodynamique fermement basée sur les nouvelles technologies. La ligne de toit à pente rapide du SUV coupé améliore encore le coefficient de traînée par rapport au modèle sœur. Et en particulier un bord de spoiler sur son couvercle de coffre améliore la direction du flux d’air à l’arrière.



Flux d’air optimisé à travers les roues avant

Le flux d’air contrôlé au niveau des roues avant est fondamental pour le concept aérodynamique. Les entrées d’air latérales à l’avant – les rideaux d’air – acheminent l’air sur un canal dans les passages de roues pour optimiser le flux d’air vers les roues et le flanc du véhicule. Le flux d’air à travers les enjoliveurs de passage de roue sert le même but : des barres horizontales étroites dans les évidements formés par les garnitures élargies canalisent le flux d’air pour entourer et encapsuler le tourbillon perturbateur dans les passages de roue. Le résultat est un flux d’air «plus propre» le long du flanc du véhicule avec des pertes de débit réduites. La conception des jantes de 20 pouces ainsi que la bande de roulement et le motif sur les flancs des pneus ont également été optimisés en conséquence.

Le flux d’air à travers les enjoliveurs de passage de roue aide Audi à résoudre le conflit d’objectifs entre une aérodynamique exceptionnelle et un look sportif. Pour la première fois, la marque aux quatre anneaux apporte cette solution innovante et brevetée à la production automobile à grand volume. La future Audi e-tron S Sportback atteindra un coefficient de traînée de 0,26 – l’Audi e-tron S 0,28.

Rétroviseurs extérieurs virtuels avec écrans OLED à l’intérieur

Par rapport aux rétroviseurs standard, les rétroviseurs extérieurs virtuels élégants réduisent davantage la traînée aérodynamique. Ils aident à améliorer l’aérodynamique à peu près autant que le flux d’air à travers les passages de roue et à augmenter l’autonomie d’environ trois kilomètres dans le cycle WLTP. Les rétroviseurs extérieurs virtuels étaient une autre première mondiale de la marque aux quatre anneaux qui étaient déjà entrés en production en volume dans l’Audi e-tron quattro. Chacun de leurs supports plats intègre une petite caméra aux extrémités. Les images capturées apparaissent à l’intérieur sur des écrans OLED à contraste élevé situés dans la transition entre la porte et le tableau de bord. Que vous conduisiez sur l’autoroute, que vous tourniez ou que vous vous gariez, le champ de vision s’adapte à chaque situation de conduite.

Le concept aérodynamique sophistiqué des futurs modèles Audi e-tron S se poursuit sous le plancher du véhicule. Les panneaux sous le plancher avec des éléments de spoiler acheminent proprement l’air autour du véhicule. Le sous-plancher ainsi que la plaque de recouvrement en aluminium pour la batterie haute tension sont inclus. Les points de boulonnage sont livrés avec des empreintes en forme de bol, similaires aux fossettes sur une balle de golf. Ils rendent le flux d’air bien meilleur qu’une surface totalement plane. La suspension pneumatique adaptative de série – la suspension pneumatique à amortissement contrôlé – contribue à améliorer encore la traînée aérodynamique : à haute vitesse, elle abaisse la carrosserie jusqu’à 26 millimètres en dessous de la hauteur standard en deux étapes.

Entrée d’air frais contrôlable

L’entrée d’air frais contrôlable est un élément important, qui sert également de centre de contrôle de la gestion thermique. Il comprend un cadre derrière la calandre Singleframe avec deux volets à commande électrique. À des vitesses comprises entre 48 et 160 km/h, celles-ci sont généralement fermées de sorte que l’air circule sur le capot sans pratiquement aucun tourbillon. Si le système de climatisation ou les composants d’entraînement nécessitent plus d’air de refroidissement, les volets s’ouvrent progressivement. Si les freins hydrauliques des roues sont soumis à des charges extrêmement élevées dans des circonstances exceptionnelles, l’entrée d’air frais contrôlable libère deux canaux qui acheminent l’air vers les passages de roue avant. Si nécessaire, le ventilateur de refroidissement est activé.

Jusqu’à 973 Nm de couple via trois moteurs électriques

Les futurs modèles Audi e-tron S se démarqueront par leurs performances en plus de leurs caractéristiques aérodynamiques exceptionnelles. Les deux nouveaux modèles phares de la gamme Audi e-tron utilisent trois moteurs électriques, dont deux fonctionnent sur l’essieu arrière. Ensemble, ils produisent une puissance globale de 503 ch (370 kW) et jusqu’à 973 Nm de couple. Les modèles S passent chacun de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Leur commande de conduite intelligente élève la sécurité du véhicule, et la maniabilité dynamique en particulier, à un nouveau niveau. En plus de la traction intégrale électrique, il y a la vectorisation du couple électrique avec une distribution de couple active et entièrement variable sur l’essieu arrière.

Photos – Vidéo : Audi