Lamborghini Urus Pearl Capsule – Une version colorée du super SUV

Automobili Lamborghini présente une nouvelle édition haute en couleur de son SUV sportif via le Lamborghini Urus Pearl Capsule.

Cette première option de personnalisation exclusive pour l’Urus est créée par le département de conception Centro Stile de Lamborghini pour présenter le style inimitable et les performances exaltantes du super SUV Lamborghini. L’extérieur bicolore affirmé englobe les couleurs nacrées à quatre couches traditionnelles de Lamborghini via les teintes jaune Giallo Inti, orange Arancio Borealis et vert Verde Mantis en combinaison avec un toit, un diffuseur arrière, une lèvre de spoiler et d’autres détails noir brillant. Les sorties d’échappement sport gris mat sont complétées par des jantes noires brillantes de 23 pouces avec une couleur de carrosserie accentuée. La garniture intérieure est basée sur une combinaison de couleurs bicolore unique, avec les coutures de rembourrage en forme d’hexagone Q-Citura avec logo brodé sur le siège, ainsi que des détails en fibre de carbone et en aluminium anodisé noir. Disponible exclusivement sur la série Pearl Capsule Pearl, le siège entièrement électrique en option est doté d’un Alcantara aéré perforé pour un confort exceptionnel.

Le Lamborghini Urus Pearl Capsule est disponible sur la base du modèle 2021, avec une gamme étendue de couleurs et de fonctionnalités après la première année complète de production de l’Urus en 2019. Avec plus de 8 300 Urus livrés dans le monde depuis son lancement, les options de couleur les plus populaires étaient les teintes élégantes de gris, suivi de près par le jaune. Outre les équipements standard et en option améliorés, y compris l’équipement ADAS le plus complet de son segment, les propriétaires de Lamborghini Urus pourront désormais mettre encore plus en avant leur personnalité : ils peuvent choisir parmi une palette de couleurs de série mise à jour et une gamme de couleurs spéciales en constante expansion, ainsi que d’autres personnalisations intérieures offertes par Lamborghini Ad Personam.

« La Lamborghini Urus a attiré une clientèle extrêmement diversifiée depuis son lancement, avec des modes de vie exceptionnellement variés », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général d’Automobili Lamborghini. « Près de 80% de ces clients, dont environ 10% de femmes, sont nouveaux dans la marque Lamborghini, profitant de la polyvalence de leur Urus que ce soit pour les affaires, les sorties en famille ou bien sûr, les loisirs où le luxe, la performance émotionnelle et sportive où la nature élégante de l’Urus est si prémonitoire. Les couleurs préférées par les propriétaires ont énormément varié, avec un solide mélange de choix plus discrets ainsi que des couleurs Lamborghini sportives traditionnelles.

« La prochaine étape pour l’Urus, qui fait appel à une large base de clients cherchant à poursuivre leurs aventures partout de la ville aux dunes de sable, de la campagne aux stations de ski, est d’étendre les fonctionnalités et la personnalisation de notre Super SUV : le programme Ad Personam de Lamborghini et les couleurs Lamborghini font partie intégrante de notre marque. Les nouvelles options permettent aux propriétaires d’Urus de choisir des extérieurs et des intérieurs reflétant leur personnalité, leur style de vie et les aventures qu’ils ont choisies dans l’Urus. »

L’ouverture par Lamborghini de son atelier de peinture sur site dédié en 2019, intégrant des applications d’intelligence artificielle de référence aux côtés d’un savoir-faire et de technologies combinés, augmente le potentiel et le volume de choix de couleurs exclusifs. En plus des nouvelles couleurs nacrées en jaune, orange et vert, reflétant la demande des clients pour des extérieurs Lamborghini sportifs et vibrants, un nouveau gris métallique Grigio Keres, dédié à l’Urus, a rejoint la palette de couleurs élégante avec une gamme de divers couleurs mates en noir, gris, bleu et blanc, disponibles via Ad Personam.

L’Urus modèle 2021 offre le plus haut niveau d’équipements de série en termes de technologie, de sécurité et d’ADAS, y compris jusqu’à 12 fonctionnalités différentes de série, plus l’affichage tête haute. Les améliorations notables de l’Urus 2021 incluent le nouveau design exclusif des clés et le pack d’assistance au stationnement en option mis à jour, y compris l’aide au stationnement intelligente à la pointe de la technologie. Ce système permet à la voiture de se garer en gérant la direction, l’accélérateur et le frein pour un stationnement automatique parallèle et perpendiculaire, sur simple pression sur un bouton. L’équipement en option comprend un nouveau système audio premium Sensonum, doté d’un amplificateur de 730 W et de 17 haut-parleurs, synonyme de la plus haute qualité Lamborghini.

Photos : Lamborghini