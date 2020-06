AIDA : un système de navigation intelligent créé par le MIT et Audi

Les chercheurs et les concepteurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont travaillé ensemble en 2009 sur le développement d’un agent affectif de conduite intelligent : AIDA (Affective Intelligent Driving Agent) – un nouveau robot personnel intégré dans le véhicule qui vise à changer notre façon d’interagir avec notre voiture. Le projet est une collaboration entre le Groupe des robots personnels au MIT Media Lab, le SENSEable City Lab du MIT et le Volkswagen Group of America’s Electronics Research Lab.



« Avec l’omniprésence des capteurs et des ordinateurs portables, l’information sur notre environnement est toujours abondante. AIDA incarne un nouvel effort pour donner un sens à ces grandes quantités de données, de tirer parti de nos appareils électroniques personnels comme outils de soutien comportemental. En élaborant AIDA, nous nous sommes demandés comment nous pouvions concevoir un système qui offrirait le même genre de conseils qu’un compagnon éclairé et amical. » explique le professeur Carlo Ratti, directeur du SENSEable City Lab.

AIDA communique avec le conducteur grâce à un petit robot intégré dans le tableau de bord. « AIDA s’appuie sur notre longue expérience dans la construction de robots sociables », explique le professeur Cynthia Breazeal, directeur du Groupe des robots personnels au MIT Media Lab. « Nous développons AIDA afin de lire l’humeur du conducteur à partir de l’expression faciale et d’autres repères et d’y répondre dans un chemin socialement pertinent et instructif. »

AIDA communique d’une manière très immédiate : avec la continuité d’un sourire ou d’un clin d’œil. Au fil du temps, le projet vise à installer une relation symbiotique entre le conducteur et AIDA, via lequel les deux parties apprennent l’une de l’autre et établissent un lien affectif.

Pour identifier l’ensemble des destinations que le conducteur aimerait atteindre, AIDA analyse les schémas de mobilité du conducteur, le suivi des itinéraires communs et des destinations. AIDA s’appuie sur une compréhension de la ville au-delà de ce qui peut être vu à travers le pare-brise. AIDA intègre les informations des évènements en temps réel et les conditions d’environnement, ainsi que l’activité commerciale, les attractions touristiques et les zones résidentielles.

« Quand il fusionne les connaissances sur la ville avec une compréhension des priorités du conducteur et des besoins, AIDA peut faire des inférences importantes. En une semaine AIDA aura deviné votre maison et votre lieu de travail. Peu après, le système sera en mesure de vous diriger vers votre épicerie préférée, suggérant un itinéraire qui évite un nombre de rues sujettes aux embouteillages. Sur le chemin AIDA pourrait recommander un arrêt afin de faire le plein de carburant, si votre réservoir est proche de la réserve. AIDA peut également vous donner des commentaires sur votre conduite, vous aider à atteindre une plus grande efficacité énergétique et un comportement plus sûr. » explique Assaf Biderman, directeur associé du SENSEable City Lab.

AIDA a été développé en partenariat avec Audi et le Volkswagen Group of America’s Electronics Research Lab. L’équipe d’AIDA était dirigée par le professeur Cynthia Breazeal, Carlo Ratti et Assaf Biderman. L’équipe du SENSEable City Lab était gérée par le chef d’équipe Giusy di Lorenzo et comprennait Francisco Pereira, Fabio Pinelli, Pedro Correia, E Roon Kang, Jennifer Dunnam, et Shaocong Zhou. L’équipe technique et esthétique du Groupe des robots personnels comprennait Mikey Siegel, Fardad Faridi et Ryan Wistort ainsi que les vidéastes Paula Aguilera et Jonathan Williams. Chuhee Lee et Charles Lee représentaient le Volkswagen Group of America’s Electronics Research Lab.

Photos : Audi – Vidéo : MIT