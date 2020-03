Retro Classics 2020 – Stand Porsche mettant en avant l’électromobilité

Pour la 20ème édition du salon Retro Classics, le Porsche Museum a exposé différents modèles afin de présenter les jalons de 120 ans d’électromobilité et de plus de 70 ans de voitures de sport : Lohner-Porsche Semper Vivus, 356 Nr. 1 Roadster, 901 n°57, Cayenne Hybrid, 918 Spyder, Taycan Turbo S.

Porsche a mis l’électromobilité en avant au salon Retro Classics 2020 qui s’est tenu comme chaque année dans son fief de Stuttgart. Les véhicules exposés ont permis aux visiteurs de faire un voyage dans le temps, à partir de la fin du XIXème siècle jusqu’en 2020.

L’histoire de la voiture hybride a débuté en 1900 avec la Lohner-Porsche « Semper Vivus » (toujours vivante) conçue par Ferdinand Porsche. La réplique fonctionnelle de ce premier véhicule hybride était exposée au centre du stand Porsche.

En 2007, Porsche avait présenté un concept car à propulsion hybride : le Cayenne Hybrid Architekturfahrzeug. La technologie hybride, les canaux de communication et le câblage sont visibles à travers des vitres en plastique à différents endroits du véhicule.

La technologie hybride Porsche a atteint un point culminant spectaculaire avec la 918 Spyder. La super voiture de sport avec deux moteurs électriques et un moteur à essence(puissance totale de 887 ch / 652 kW) est considérée comme le grand coup du triomphe sportif de la technologie hybride. Avant même la livraison de la première 918 Spyder, un prototype avait battu un record en septembre 2013 : il s’agit du premier véhicule homologué au monde à parcourir les 20,6 km de la Nordschleife du Nürburgring en moins de sept minutes.

Le dernier véhicule de cette thématique est le nouveau Taycan Turbo S, la première voiture de sport purement électrique de Porsche, ouvrant un tout nouveau chapitre de la mobilité électrique. Elle offre une puissance cumulée de 761 ch (560 kW), permettant de passer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Des visites guidées de 30 minutes donnaient aux visiteurs du salon un aperçu encore plus approfondi de l’histoire de l’électromobilité Porsche.

Deux autres modèles non électriques étaient également mis en avant : le premier modèle Porsche – la 356 Nr. 1 Roadster de 1948 (châssis 356-001) et l’une des plus anciennes Porsche 911 produites, alors baptisée 901 – la Numéro 57 rouge restaurée en 2015.

Le pilote de course Hans-Joachim Stuck et le pilote d’essai et de record Lars Kern étaient présents pour signer des autographes.

Photos : Porsche