Plus de 2,4 millions d’essais virtuels de la Bugatti Chiron Pur Sport

De 0 à 100 en 2,5 secondes; de 0 à 200 en 5,5 secondes; et dans le 6ème rapport, de 80 à 120 km/h en 2,4 secondes : la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport est parfaite pour les courses d’accélération. Grâce à ses rapports de vitesse plus courts, la nouvelle hypersportive accélère encore plus fortement et plus extrêmement que la Chiron sur les véritables circuits, mais aussi les circuits virtuels via le jeu CSR Racing 2.

Les joueurs l’utilisent de plus en plus. Dans le jeu de course mobile CSR Racing 2 de Zynga, apprécié dans le monde entier, les utilisateurs peuvent, depuis début mai, conduire exclusivement la Bugatti Chiron Pur Sport en classe supérieure. « Même si la Chiron Pur Sport n’est pas encore entre les mains des clients dans la réalité, je me réjouis que tant de joueurs aient déjà pu la découvrir virtuellement », affirme Stephan Winkelmann, Président de Bugatti. « Avec les modèles interactifs Bugatti, nous restons en contact avec nos fans de la marque dans le monde entier. »

Sur le jeu mobile, les joueurs peuvent faire concourir différents véhicules de diverses classes dans des courses d’accélération. S’ils gagnent la course, ils obtiennent des points avec lesquels ils peuvent revaloriser leur véhicule ou acheter un modèle plus puissant. Lors d’événements de jeux vidéos organisés régulièrement, comme La Golden Cup, qui existe depuis 4 ans, et l’Evolution Cup, des conducteurs du monde entier concourent sur divers circuits en temps réel. Et cela, avec un succès croissant. Lors de la course de l’Evolution Cup, terminée il y a quelques jours, les joueurs ont été plus nombreux à prendre le départ que lors de l’événement précédent.

Pour un grand nombre d’entre eux, c’était la première fois qu’ils conduisaient un véhicule tout nouveau, la Bugatti Chiron Pur Sport. En règle générale, les joueurs testent et personnalisent leurs voitures auparavant. Les joueurs peuvent tuner le moteur, modifier le rapport de démultiplication, changer les jantes ou choisir des couleurs de peinture et de cuir différentes sur 250 véhicules licenciés différents.

En plus des temps de réaction au départ et des changements de vitesses au bon moment, c’est le véhicule qui décide de la victoire ou de la défaite dans les courses de vitesse virtuelles. La Bugatti Chiron Pur Sport est idéale pour cela : son moteur W16 8,0 l délivre une puissance de 1 500 ch et un couple de 1 600 newton-mètres. Le moindre petit détail de la Bugatti Chiron Pur Sport a été minutieusement copié, de la calandre en forme de fer à cheval au vernis, en passant par la peinture du tableau de bord et au piquage des sièges, et ce, pour souligner la qualité de la véritable hypersportive. Assortis à ces divers éléments : les pneus exclusifs Michelin Sport Cup 2 R de taille 285/30 R20 à l’avant et 355/25 R21 à l’arrière. Avec une structure de pneus modifiée et un mélange de gomme plus adhérent, ils promettent une traction encore meilleure dans les courses d’accélération.

Lors de l’événement Evolution Cup, les joueurs ont parcouru plus de 1,9 millions de kilomètres lors de 2,4 millions de courses et ont dû passer les vitesses 16,8 millions de fois. L’hypersportive de Molsheim s’en est particulièrement bien sortie avec des joueurs du monde entier qui ont collectionné la Bugatti Chiron Pur Sport en bleu Agile, et des joueurs dédiés qui ont pu débloquer une Chiron Pur Sport en rouge et la garer dans leurs garages de rêve virtuels. Un bon début, car, avec un prix de 3,5 millions d’euros net et seulement 60 exemplaires prévus, la Chiron Pur Sport reste très exclusive.

Il ne s’agit pas de la première collaboration entre Zynga et Bugatti. Depuis l’année dernière, les joueurs peuvent, entre autres, collectionner, configurer et utiliser dans le Dragstrip les modèles Chiron Super Sport 300+, La Voiture Noire et le Centodieci.

Le jeu CSR Racing 2 peut être téléchargé gratuitement dans l’App Store et le Google Play Store.

Photos – Vidéos : Bugatti