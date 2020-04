Covid-19 – Audi a fait un don de 600 000 euros aux hôpitaux de ses sites en Allemagne

En période de pandémie du coronavirus, la remise d’un don est également différente. Le lundi 30 mars 2020, les membres du conseil d’administration d’Audi – Peter Kössler, responsable de la production et de la logistique, et Wendelin Göbel, responsable des ressources humaines, ainsi que le «docteur en chef» chez Audi Dr. Andreas Haller, responsable du service de santé – ont remis un chèque symbolique aux hôpitaux des régions d’origine d’Ingolstadt et de Neckarsulm – sous forme virtuelle bien sûr. L’hôpital d’Ingolstadt recevra 400 000 euros et les hôpitaux SLK de Heilbronn, 200 000 euros. Dans un premier temps, Audi fournira également 10 000 masques médicaux pour la région d’Ingolstadt et 5 000 masques pour la région de Neckarsulm dans les prochains jours. À Ingolstadt, par exemple, ils seront envoyés à un organisme central de coordination, le Disaster Control Management Group, qui distribuera ensuite les masques aux hôpitaux, aux maisons de soins, aux médecins libéraux et au système de santé public.

Au sujet du don, Peter Kössler, membre du comité de direction en charge de la production, a déclaré : «Nous recevons chaque jour des demandes de la part d’organisations de nos régions d’origine. C’est une question qui nous tient à cœur d’aider dans cette situation difficile. Dans un premier temps, nous avons principalement envoyé du matériel médical dans des hôpitaux et des centres de dialyse, et ce don est désormais une nouvelle étape.»

Son collègue, membre du directoire en charge des ressources humaines Wendelin Göbel, a ajouté : «Avec ces dons, nous voulons envoyer un signal de solidarité et de responsabilité sociale sur nos sites d’origine à Ingolstadt et Neckarsulm, et remercier tous les médecins, infirmières et d’autres membres du personnel des institutions sociales et des hôpitaux pour leurs efforts inlassables dans cette situation exceptionnelle.»

