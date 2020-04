Henrik Wenders & Sven Schuwirth prennent de nouvelles responsabilités au sein d’AUDI AG

Henrik Wenders (47 ans) a rejoint Audi et prend la responsabilité du réalignement et du marketing global de la marque aux quatre anneaux. En tant que vice président sénior de la marque Audi, il est en charge de la stratégie de la marque, des informations clients et de la communication de la marque ainsi que du marketing numérique, expérientiel et sportif. Sven Schuwirth, qui occupait auparavant le poste, est dorénavant responsable du domaine «Digital Experience & Business».

Henrik Wenders – un professionnel de la marque et du marketing expérimenté avec un haut niveau d’expertise sur les thèmes de la Chine, de la mobilité électrique et du digital – renforce l’équipe de Hildegard Wortmann. Plus récemment, il a développé la start-up chinoise Byton en une marque mondiale premium entièrement électrique en trois ans en tant que vice-président du marketing. Il était également responsable de la gestion des produits numériques et des véhicules ainsi que du développement d’une stratégie de service après-vente et d’entrée sur le marché.

En tant qu’entrepreneur créatif, il incarne un esprit pionnier, qu’il utilisera pour faire avancer les quatre anneaux : «Sur la base de son histoire unique avec ‘Vorsprung durch Technik’, la marque Audi offre un point de départ exceptionnel à l’ère de l’électrification et du digital. Avec une technologie fascinante, un design novateur et une expérience complète, nos clients seront témoins et ressentiront l’avenir. Nous ne créons pas seulement de la mobilité; nous faisons participer tous ceux qui associent la marque Audi à ces progrès», explique Henrik Wenders.

Le manager de 47 ans a commencé sa carrière professionnelle en 1992 comme assistant commercial publicitaire. Il a également été consultant auprès des agences de publicité Gray Group Central Europa et Jung von Matt. Il est devenu membre du comité de direction en charge du marketing et des ventes de la société de marketing en ligne 100world.media AG en 2001. Henrik Wenders a occupé divers postes de direction chez BMW AG de 2002 à 2016. Il était plus récemment responsable en tant que vice-président de la gestion des produits BMW i pour la communication, les ventes et l’après-vente dans la division voitures électriques. Il a déménagé chez Byton Ltd. en 2016, d’abord à Hong Kong puis à Shanghai. Henrik Wenders a débuté dans la division des ventes et du marketing d’AUDI AG en janvier 2020 et depuis le 1er avril 2020, il occupe le poste de vice-président senior de la marque Audi.

Avec ses solutions numériques, Audi crée une expérience de mobilité premium complète qui s’intègre parfaitement à la vie quotidienne numérique des clients. Le domaine «Digital Experience & Business» de la société, dirigé par Sven Schuwirth, se concentre principalement sur les services premium dans et autour de la voiture, les nouveaux services de mobilité, la mise en place d’un écosystème numérique et le commerce numérique.

«Le développement de nouveaux modèles commerciaux digitaux est une priorité claire pour nous. Nous veillons à ce que l’expérience utilisateur digitale soit spécifique à la marque», explique Sven Schuwirth.

Schuwirth a plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie dans divers domaines dans le domaine des ventes et du marketing. Il a construit le secteur de croissance de du digital chez Audi dès le début et l’a ainsi considérablement façonné.

Photo : Audi