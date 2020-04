Une équipe supervise la crise du coronavirus chez Porsche

L’équipe de gestion de crise de Porsche AG joue un rôle central pendant la crise du Covid-19. Chaque matin à 8 heures, Florian Haacke, responsable de la sécurité d’entreprise chez Porsche AG, et le Dr Daniel Mauss, responsable de la gestion de la santé, informent le comité exécutif de Porsche des derniers développements liés à Covid-19. Les deux hommes dirigent un groupe interdisciplinaire d’experts qui se réunit plusieurs fois par semaine depuis janvier 2020.

L’équipe est composée de représentants des Ressources Humaines, du Comité d’Entreprise, de la Communication d’Entreprise, de la Production, du Développement et des Finances. Ensemble, ces experts ont abouti à plus d’une centaine de décisions au cours des dernières semaines et pris des mesures appropriées : l’adaptation des directives de voyage, le rappel précoce des employés en mission à l’étranger, le traitement des cas suspects ou confirmés de Covid-19, l’hygiène générale et les mesures comportementales, les lignes directrices pour les réunions, le traitement avec les fournisseurs voyageant dans les zones à risque et bien plus encore.

Une hotline et un email central servent de points de contact pour les employés concernant toutes les questions sur le coronavirus – 24 heures sur 24.

Florian Haacke souligne: « Dans une telle période, il est très important que nos collègues ne se sentent pas seuls face à leurs questions et préoccupations. » Haacke parle d’énormes efforts. « En particulier pour nos équipes de sécurité d’entreprise et de médecine d’entreprise, qui travaillent 24 heures sur 24 pour répondre aux questions. Nous sommes ravis que ce travail soit reconnu par le personnel Porsche ainsi que par le comité exécutif. »

Le centre de crise est situé dans le Porsche Communication Forum à Zuffenhausen. Là, toutes les informations disponibles sont consolidées en permanence et vérifiées pour leur impact sur Porsche. Il y a une ligne directrice claire dans tout cela : « Le maintien de l’intégrité physique des employés a la plus haute priorité dans toutes les mesures. Le principe de la ‘vie humaine avant la propriété’ s’applique. »

Photos : Porsche