Dans les coulisses de la vidéo du record de vitesse de la Bugatti Chiron

En août 2017, Bugatti a réalisé un nouveau record du monde avec une Chiron de série et Juan Pablo Montoya à son volant : passer de 0 à 400 km/h puis freiner jusqu’à l’arrêt complet en 41,96 secondes. Ce record a été filmé afin de vivre ce moment. Mais savez-vous comment le tournage s’est déroulé?

Bugatti est le summum des marques d’hypercars en terme de performances, de qualité et de luxe. La Bugatti Chiron est la voiture de série la plus rapide au monde et a réalisé un record d’accélération et de freinage sur la très longue piste d’essai du Groupe Volkswagen à Ehra-Lessien dans le Nord de l’Allemagne.

Deux ans après, le réalisateur de la vidéo de l’exploit se livre à quelques confidences en vidéo afin d’expliquer les coulisses du tournage et les moyens utilisés pour filmer.

Plusieurs moyens ont été utilisés selon les séquences désirées. Pour les séquences de freinage, une Caterham Super 7 peinte en noir pour filmer a été utilisée. Un hélicoptère équipé d’une caméra stabilisée dans un dôme a permis de faire les plans aériens.

Enfin, deux autres Bugatti Chiron de série ont servi à prendre le son via des micros et à filmer l’accélération du véhicule vedette via une caméra fixée à l’arrière sur un stabilisateur DJI X5, appelé gimbal.

Le réalisateur explique dans sa vidéo que filmer le véhicule à vitesse réelle n’était pas très simple, mais cela était primordial afin d’offrir le plus de réalisme pour le rendu final. Dans certains anciens films, les image sont accélérées afin de donner l’impression de la très grande vitesse. Mais le comportement de la voiture au niveau de la suspension trahit cet artifice et manque ainsi de réalisme.

Ainsi, il était impératif de filmer la voiture au plus près et jusqu’à 400 km/h, nécessitant ainsi la présence d’une autre Chiron à ses côtés qui filmait l’accélération.

La synchronisation du démarrage des deux Bugatti Chiron n’était pas aisée mais cela a été réussi. La caméra du DJI X5 a été à la hauteur des attentes. De retour en Angleterre, le réalisateur a remarqué sur les rushs que les gaz d’échappement ont rendu la vidéo un peu floue alors que la vidéo était trop bien stabilisée, nécessitant quelques fausses vibrations en post production afin de rendre la vidéo plus réelle.

Photos – Vidéo : Outrun