De nouveaux pneus Goodyear homologués pour le Porsche Taycan

Porsche vient d’homologuer de nouveaux pneus conçus par Goodyear pour le premier véhicule électrique du constructeur de Zuffenhausen : le Taycan.

Dès le lancement du Taycan en 2019, le fabricant américain de pneumatiques Goodyear équipe en première monte le Porsche Taycan. Avec l’évolution de la gamme et des équipements, deux nouveaux pneus ont été spécialement développés pour cette berline électrique de haute performance.

« Nous sommes ravis de pouvoir répondre aux exigences de haute performance d’un véhicule prestigieux comme le Porsche Taycan », a déclaré Hans Vrijsen, directeur général OE Consumer de Goodyear EMEA. « Ces équipements supplémentaires sont le produit d’un excellent travail de collaboration avec Porsche. »

Goodyear fournira les pneus suivants, portant la certification Porsche NF0 :

Accessoires d’origine

– Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 en 265/35 ZR21 101Y XL et 305/30 ZR21 104Y XL

– Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 en 245/45 R20 103V XL et 285/40 R20 108V XL

– Goodyear Eagle Touring en 225/55 R19 103H XL et 275/45 R19 108H XL

Accessoires supplémentaires

– Goodyear Eagle F1 SuperSport en 255/40 R20 101 Y XL et 295/35 R20 105 Y XL

– Goodyear Eagle Touring en 265/35 R21 101 H XL et 305/30 R21 104 H XL

Photos : 4Legend.com