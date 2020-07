Porsche@CityLife – Un nouveau concept store à Milan

Le projet pilote «Porsche @ CityLife» est situé dans le quartier commerçant CityLife, au cœur de Milan, et a été conçu pour offrir aux visiteurs une expérience de marque numérique unique et inspirante.

Un nouveau concept store

«Porsche @ CityLife» n’est ni une concession ni un espace d’exposition de voitures, mais plutôt un concept de magasin multicanal innovant axé sur l’expérience individuelle de la marque Porsche et de ses produits et services.

« Porsche @ CityLife a été conçu en mettant l’accent sur de nouveaux groupes cibles », explique Pietro Innocenti, PDG de Porsche Italia. « Nous voulons attirer des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec le secteur automobile et nos produits, mais qui sont attirés par d’autres aspects de notre marque, tels que le design, la technologie et la durabilité. »

Le cadre de ce concept innovant est le plus grand centre commercial urbain d’Italie, à savoir le quartier commerçant CityLife de Milan. L’endroit attire les touristes et les citoyens, leur offrant une expérience de shopping exclusive combinée à un nouveau concept de temps de loisir et de style de vie.

Informel, convivial et intuitif

«Porsche @ CityLife» est le pilote d’un nouveau magasin où les visiteurs peuvent choisir l’expérience qu’ils préfèrent, selon qu’ils sont simplement curieux de connaître la marque Porsche ou qu’ils recherchent des informations concrètes sur les produits parce qu’ils souhaitent acheter une voiture. Plusieurs écrans extra-larges à l’intérieur et à l’extérieur du magasin présentent des vidéos de l’histoire de Porsche, des nouveaux modèles de la gamme et des succès du constructeur en sport automobile.

Les visiteurs sont accueillis par des experts Porsche. Ce sont des spécialistes qui conseillent et inspirent les clients et prospects avec une grande expertise dans les produits et la technologie et partagent un enthousiasme pour la marque Porsche. Chez «Porsche @ Citylife», ils mettent davantage l’accent sur l’hospitalité. Les clients seront aidés s’ils souhaitent approfondir leurs connaissances sur le constructeur de voitures de sport ou pour être guidés à travers les différents services proposés sur place.

Grâce à ses technologies avancées, «Porsche @ Citylife» est toujours accessible à distance. Les personnes intéressées peuvent également visiter virtuellement le magasin depuis leur domicile en utilisant la plate-forme numérique dédiée www.porschecitylife.it pour découvrir tous les services disponibles : du configurateur à l’outil de calcul de crédit-bail. De plus, ils peuvent trouver des informations sur les sujets Porsche E-Performance et les cours de pilotage.

En se concentrant sur les expériences numériques, «Porsche @ CityLife» combine le canal de vente physique avec le nouveau monde. Le concept store italien pilote ajoute ainsi un élément supplémentaire à la stratégie multicanal de Porsche.

Photos : Porsche