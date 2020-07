Hankook sera le futur partenaire pneumatique de la Formule E à partir de 2022

Le fabricant de pneumatiques premium Hankook sera le futur fournisseur de pneus et partenaire technologique du Championnat du monde de Formule E ABB FIA, succédant à Michelin. Avec l’introduction de la voiture Gen3, le championnat entamera chacune de ses courses spectaculaires dans les différentes régions métropolitaines du monde équipé de pneumatiques Hankook, particulièrement endurants et économes en énergie et, produits de manière durable.

« Nos employés du monde entier sont très fiers que la FIA ait choisi Hankook à la suite de son appel d’offres et avec l’approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, pour devenir le futur partenaire pneumatique et technologique du championnat de Formule E ABB FIA. Notre entreprise est en adéquation avec l’engagement de la Formule E en faveur d’une croissance durable et nous sommes ravis d’être leur partenaire Gen3 dans cette aventure », déclare Sooil Lee, président et directeur d’exploitation de Hankook Tire & Technology. « C’est impressionnant de voir la façon dont la FIA et le Championnat de Formule E ABB FIA s’impliquent face au changement climatique et à la pollution de l’air dans l’environnement urbain en promouvant l’utilisation de véhicules électriques dans le cadre de ses courses et en attirant l’attention d’un public mondial sur ces enjeux. »

Après avoir équipé en première monte de nombreux véhicules électriques de différents constructeurs automobiles, Hankook passe la seconde en se focalisant sur le championnat du monde de Formule E en concevant spécialement des pneus pour toutes les courses des voitures de course électriques. Hankook va créer des pneus sur mesure dédiés à la Formule E, avec une technologie innovante et des avantages en matière de connectivité, exploitables sur route sèche et sur route mouillée pour de nombreux événements. Ces pneus offriront une très faible résistance au roulement, ce qui permettra d’augmenter le rendement des véhicules électriques. En outre, ils offriront des performances durables grâce au matériau bio-sourcé et au caoutchouc durable qui les composent.

Photo : Hankook