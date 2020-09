«Porsche Drive Rental» offre un accès flexible à l’électromobilité via le Taycan

Porsche ajoute la première voiture de sport entièrement électrique de la marque, le Taycan, à sa flotte de location haut de gamme «Porsche Drive Rental». En plus des voitures de sport classiques, les personnes intéressées à Stuttgart, Leipzig, Hambourg, Berlin et Sylt peuvent désormais louer la voiture de sport électrique. D’autres emplacements suivront plus tard cette année en Allemagne. Avec «Porsche Drive Rental», le constructeur haut de gamme met ses véhicules à disposition pour de courtes périodes. La période de location est flexible et dépend de la voiture de sport choisie – de trois heures à 28 jours sont possibles.

Location facilitée du Porsche Taycan

« Le Taycan est très bien accueilli par nos clients », déclare Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH. « Nous ressentons actuellement dans le commerce de détail des réserves sur l’électromobilité. Avec «Porsche Drive Rental», les personnes intéressées peuvent découvrir la technologie lors d’un voyage et découvrir d’eux-même que notre voiture de sport électrique est synonyme d’émotion et de plaisir de conduire. »

«Porsche Drive Rental» s’adresse aux fans de la marque ainsi qu’aux clients Porsche existants et nouveaux. Les personnes intéressées doivent s’inscrire une fois sur porsche.de/drive pour réserver le modèle de leur choix. L’exigence est un âge minimum de 25 ans; le locataire doit également avoir un permis de conduire depuis au moins cinq ans. Les prix de location commencent à 193 euros pour une période de location de trois heures et les prix et la durée de location possible varient en fonction du modèle de véhicule. Lors du choix d’un Taycan, les clients peuvent charger gratuitement via le service de recharge Porsche pendant la période de location. Lors de la remise du véhicule, le client recevra également une introduction détaillée à l’électromobilité. La réservation et la facturation peuvent se faire facilement par carte bancaire.

Offres de mobilité flexibles

Avec l’expansion de la gamme mondiale de services de mobilité flexibles sous la marque ombrelle «Porsche Drive», Porsche répond à l’évolution des besoins des clients et à la tendance à une sélection flexible, numérique et individuelle. «Porsche Drive Rental» a débuté en 2014 au Musée Porsche de Stuttgart et est désormais également disponible au Japon, en France, en Suisse et en Amérique du Nord. En Allemagne, il y a dix sites. Outre Stuttgart, Leipzig, Hambourg, Berlin et Sylt, les clients peuvent également réserver le service dans les centres Porsche de Cologne, Düsseldorf, Dortmund, Munich Olympiapark et Sarrebruck. Tous les centres Porsche allemands proposent une autre solution de mobilité avec un «Porsche Drive Abo». Les véhicules peuvent y être loués à un prix forfaitaire mensuel et pour une durée minimale de six mois ou plus. «Porsche Drive Abo» comble le fossé entre la location à court terme «Porsche Drive Rental» et la location classique d’une durée de douze mois ou plus.

Photos : Porsche