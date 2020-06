Décès de Hans Mezger – Porsche lui rend hommage

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG pleure la mort de Hans Mezger. Le légendaire ingénieur est décédé le 10 juin 2020 à l’âge de 90 ans. Porsche lui doit non seulement le moteur boxer six cylindres refroidi par air de la Porsche 911, mais aussi la construction globale de la 917 et de son moteur douze cylindres ainsi que la création du moteur de Formule 1 TAG Turbo. Pendant plus de trois décennies, Hans Mezger était responsable des voitures de course et des moteurs Porsche les plus performants. « La nouvelle de sa mort représente une très triste perte pour nous. Nos pensées vont à sa famille », explique Michael Steiner, membre du comité exécutif en charge de la recherche et du développement. « Nous remercions Hans Mezger pour ses extraordinaires réalisations d’ingénierie, qu’il a faites pour le sport automobile en général et pour Porsche en particulier. Ses innovations pour nos voitures de sport de série resteront inoubliables pour toujours. »

Hans Mezger est né le 18 novembre 1929 à Ottmarsheim, un petit village près de Ludwigsburg à la périphérie de Stuttgart. Le plus jeune de cinq enfants, ses parents dirigeaient une auberge de campagne. L’art et la culture étaient très importants pour la maison Mezger. Dès son jeune âge, l’avion et le vol ont également fasciné le jeune Hans, et il a occasionnellement entrepris un voyage à Kirchheim/Teck avec un groupe d’amateurs de vol à voile de son quartier.

Au milieu de son enfance, le Troisième Reich et la Seconde Guerre mondiale ont émergé. Le 18 avril 1945, à peine trois semaines avant la fin de la guerre, Hans Mezger, 15 ans, n’a échappé à l’enrôlement que par un coup de chance et un faux certificat médical d’un commandant allemand. Finalement, Mezger a poursuivi ses études de lycée à Besigheim jusqu’à la 6ème année, puis a suivi des niveaux allemands A à Ludwigsburg. « En 1946, j’ai vécu ma toute première course automobile. C’était à Hockenheim où s’alignaient de vieilles voitures de course d’avant-guerre, avec Hans Stuck, que j’ai photographié avec mon vieil appareil photo », a expliqué Hans Mezger au sujet de sa première expérience de sport automobile immédiatement après la Seconde Guerre mondiale.

Hans Mezger a décidé d’étudier le génie mécanique à l’Université technique, maintenant l’Université de Stuttgart. Cependant, à cette époque, les universités étaient très encombrées car les jeunes hommes revenus de la guerre bénéficiaient d’un traitement préférentiel pour leur admission. Hans Mezger a utilisé l’exigence universitaire pour un stage de douze mois pour pratiquer de nombreuses étapes telles que l’usinage, le soudage, la fabrication de modèles et quelques semaines dans la fonderie de fonte grise et d’aluminium. « À l’époque, je conduisais un scooter, une NSU Lambretta. À part la DKW de 250 cm3 de mon frère, c’était mon premier et dernier deux-roues motorisé. J’ai conduit la Lambretta jusqu’en 1960, quand j’ai acheté ma première voiture, une vieille et assez usée 356. Ce n’est que des années plus tard que j’ai retrouvé le contact avec les deux-roues motorisées, quand à la fin des années 1970, il est devenu nécessaire de développer de nouveaux moteurs de motos pour Harley-Davidson. »

Il rejoint Porsche le 1er octobre 1956 au département calcul.

Après avoir obtenu son diplôme en 1956 au moment du miracle économique allemand, il y a eu un véritable flot d’offres d’emploi. « Il y en avait 28. Mais Porsche n’était pas parmi elles. Je voulais rejoindre Porsche car la voiture de sport Type 356 m’a inspiré. J’ai donc postulé, obtenu un entretien et l’entreprise m’a proposé un poste dans le développement de moteurs diesel. Jusque-là, je ne savais même pas que Porsche avait une telle chose. Mais j’envisageais de travailler sur des voitures de sport. Ils ont fait preuve de compréhension et c’est comme ça que j’ai commencé dans le service des calculs chez Porsche », a déclaré Hans Mezger à propos de son entrée chez le constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen. Un peu plus tard en 1958, Hans Mezger et son épouse Helga se sont mariés. Cela a été suivi par le déménagement dans leur premier appartement ensemble à Ludwigsburg et, peu de temps après, leurs deux enfants, Daniela et Oliver.

Les choses ont alors commencé à se succéder. Hans Mezger a acquis sa première expérience avec le moteur à quatre arbres à cames Type 547, développé une formule pour le calcul des profils de came et est devenu une partie du premier projet de Formule 1 de Porsche en 1960. Il a été impliqué dans le développement du moteur huit cylindres de 1,5 litre Type 753 tout comme dans le développement du châssis correspondant de la Porsche 804. « Sur ce projet de Formule 1, j’ai aussi beaucoup appris sur la conception des chambres de combustion. Cela a également profité directement à la conception du moteur boxer 6 cylindres pour la dernière 901/911. Ferry Porsche, avec son leadership visionnaire de l’entreprise, ses qualités humaines, sa dignité et son grand dévouement, est devenu mon modèle. J’ai partagé sans réserve sa philosophie de la course afin de construire la meilleure voiture de sport pour la route, qui était impressionnante et a eu un impact durable sur moi-même et mon travail pendant toute la période que j’ai passée dans l’entreprise », a-t-il déclaré dès le début de Porsche.

Conception du moteur 911 et à la tête du département de la conception des voitures de course

Sa carrière a inclus la conception du célèbre «moteur Mezger» ​​pour les 901 et 911 au début des années 1960. En 1965, Mezger est promu chef du département de conception de voitures de course initié par Ferdinand Piëch. Ce département a été la clé d’une nouvelle qualité et dynamisme du sport automobile pour Porsche. Ce fut une période passionnante et fascinante au milieu des années 1960. « Parfois, nous avons également travaillé 24 heures sur 24 – comme en 1965 lorsque nous avons créé le Bergspyder Ollon-Villars en seulement 24 jours et peu après la 910. » Avec sa construction d’un cadre tubulaire, une carrosserie en fibre de verre et la conception de la nouvelle technologie de pneu de Formule 1, elle est devenue le modèle de toutes les voitures de course qui ont été construites dans les années à venir.

De la 917 au moteur TAG turbo pour la Formule 1

Porsche s’est également appuyée sur ce principe de conception pour le développement de la 917 en 1968. Avec la 917, la première victoire globale de Porsche au Mans était enfin possible, et Ferdinand Piëch comptait une fois de plus sur l’habileté de Hans Mezger, qui était responsable pour la construction globale du véhicule et de son moteur 12 cylindres. La 917 a dominé au Mans et au Championnat du monde des voitures de sport en 1970 et 1971. En 1972 et 1973, et dès le départ, les 917/10 et 917/30 ont montré une bonne réactivité même sur les tronçons sinueux de la série CanAm, grâce à une nouvelle technologie de turbocompresseur d’échappement développée par Porsche elle-même. Pour la première fois, le turbocompresseur offrait avec succès une réactivité qui a permis aux voitures de course et aux véhicules de série d’être utilisés sur toutes les pistes de course et les routes publiques. Une technologie qui fait de Porsche un pionnier dans ce domaine et Mezger et son équipe ont introduit la production en série en 1974 sous la forme de la 911 Turbo. Beaucoup d’autres développements victorieux ont suivi : pour les 24 Heures du Mans, le Championnat du Monde des Voitures de Sport et la série américaine Indy.

Le projet le plus remarquable a décollé en 1981 lorsque Ron Dennis et son équipe de course McLaren se sont mis à la recherche d’un puissant moteur turbo pour la Formule 1. Finalement, Porsche a été choisi et la décision a été prise de concevoir et de construire un tout nouveau moteur, ainsi que de fournir un soutien sur place pendant les courses. Encore une fois, Hans Mezger était le cerveau créatif derrière le moteur V6 de 1,5 litre avec un angle d’inclinaison de 80 degrés, qui produira plus tard plus de 1 000 ch. En 1984, Niki Lauda est devenu champion du monde avec lui, et de nouveau en 1985, suivi en 1986 par Alain Prost. Le TAG Turbo a remporté un total de 25 courses, plus les deux championnats du monde des constructeurs en 1984 et 1985. « Ce fut un succès retentissant et aussi le contrat de développement le plus important pour Porsche d’une entreprise extérieure. »

Toujours étroitement connecté à Porsche

Son engagement envers Porsche lui a fait rejeter toutes les offres d’autres constructeurs tout au long de sa carrière et il possédait toujours sa 911 Carrera 3.0 en blanc Grand Prix – un classique Porsche convoité qui a « son » moteur. Sa loyauté et sa connexion avec Porsche étaient ininterrompues. Il était disponible pour les journalistes, les techniciens et les fans intéressés en tant que partenaire de discussion. Le Musée Porsche a organisé une célébration de son 90e anniversaire avec sa famille, ses amis et ses anciens compagnons. Il a accompagné Porsche lors d’événements, de salons et de festivités jusqu’à la fin.

Carrière et temps forts chez Porsche

1956-1960 Service de calcul technique au bureau d’études. Responsable du contrôle des soupapes de tous les moteurs, entre autres.

1960-1962 Passage à l’équipe du projet Porsche Formula 1. Collaboration dans la conception de moteurs et de châssis.

1963 Conception du moteur 901/911. Responsable de la conception et poursuite du développement de tous les moteurs de course.

1965 Conception et gestion de projet du Bergspyder Ollon-Villars. Gestion du nouveau département de conception de voitures de course.

1966-1970 Conception des 910, 907, 908, 917, moteur quatre cylindres de 2 litres pour la voiture de sport 914.

1971-1973 Voitures de course CanAm 917/10 et 917/30 avec turbocompresseur.

1974-1976 Conception et développement des moteurs turbo à six cylindres et des voitures de course des type 935 et type 936.

1977-1978 Développement du concept de refroidissement par eau et à quatre soupapes pour les moteurs turbo six cylindres des type 935 et type 936.

1977-1980 Conception du moteur quatre cylindres pour Harley-Davidson. Développement du moteur Indy basé sur le type 935/936. Poursuite du développement des voitures et moteurs de course 935/936.

1981-1982 Développement d’un moteur de 2,65 litres basé sur le 935/936 pour le groupe C (956/962).

1981-1987 Conception, gestion globale du projet et poursuite du développement du moteur de Formule 1 «TAG-Turbo – made by Porsche».

1987-1988 Conception du moteur Type 2708 Indy de 2,65 litres.

1990 Conception du moteur de Formule 1 à 12 cylindres de type 3512

Distinctions et prix

1974 Le Starley Premium Award (GB) pour la meilleure présentation automobile de l’année sur la Porsche Type 917.

1984 Behind the Scenes Award (USA) pour le développement du moteur TAG Turbo Formula 1.

1984 Trofeo Colin Chapman (I) pour le développement du moteur TAG Turbo Formula 1.

1984 Prix Prince Metternich (D) pour ses réalisations techniques exceptionnelles dans le sport automobile.

1984 Trophée de L’Exploit (F) pour le développement du moteur TAG Turbo Formula 1.

1984 Caschi d’Oro (I) pour avoir remporté le Championnat du monde des constructeurs de Formule 1 (remis à McLaren).

1985 Prix Prof. Ferdinand-Porsche (A) de l’université technique de Vienne en reconnaissance de l’accomplissement du développement du moteur à combustion. Hans Mezger est toujours la seule personne de la société Porsche à avoir remporté ce prix.

1987 Médaille Spéciale (F) pour le développement du moteur TAG Turbo Formula 1.

Photos : Porsche