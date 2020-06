Le V8 de retour sur les Porsche Cayenne GTS

Sportivité et exclusivité en duo : avec le Cayenne GTS et le Cayenne GTS Coupé, Porsche ajoute deux nouveaux modèles à sa gamme de SUV hautes performances. Le système d’entraînement, typiquement GTS, attire toute l’attention : au lieu du V6 biturbo de 3,6 litres du modèle précédent, un cœur V8 bat à nouveau sous le capot du Cayenne GTS. Avec 460 ch (338 kW) et un couple de 620 Nm, le biturbo de quatre litres assure des performances nettement améliorées dans toutes les disciplines. Les deux modèles GTS équipés Pack Sport Chrono réussissent le sprint de zéro à 100 km/h en 4,5 secondes, pour une vitesse maximale de 270 km/h. Un châssis performant avec surbaissement, un design personnalisé et un équipement amélioré complètent le nouveau paquet GTS.

Puissant, efficace, fort en émotions : le moteur V8 avec nouveaux systèmes d’échappement sportifs

Grâce au moteur V8 biturbo de quatre litres, connu du modèle haut de gamme Cayenne, développé en interne chez Porsche, le nouveau Cayenne GTS délivre désormais 20 ch (14 kW) et 20 Nm de plus que son prédécesseur. Il en résulte une amélioration significative des performances, que l’on retrouve également dans le nouveau coupé Cayenne GTS : le sprint standard de zéro à 100 km/h est désormais

0,6 seconde plus rapide qu’auparavant grâce au paquet Chrono Sport. La vitesse de pointe a été augmentée de 8 km/h. En même temps, une grande importance a été accordée à l’efficacité : viennent y contribuer la transmission automatique à huit vitesses Tiptronic S à réglage optimisé, la désactivation adaptative des cylindres, l’injection directe d’essence avec position centrale de l’injecteur et une gestion thermique sophistiquée. Selon le NEDC en cycle mixte, les modèles Cayenne les plus sportifs consomment 11,4 à 11,2 litres de carburant aux 100 kilomètres.

À la hauteur de ces performances impressionnantes, le système d’échappement sportif spécialement configuré pour le GTS offre une expérience sonore hautement émotionnelle. Le système d’échappement de série monté à l’extérieur a été conçu pour produire une image sonore sportive et volumineuse avec un caractère personnalisé. Une nouveauté est le système d’échappement sportif réglé à haute fréquence avec deux sorties ovales centrées, qui est proposé en exclusivité pour le Cayenne GTS Coupé et à l’avenir également pour le Cayenne Turbo Coupé, dans chaque cas, en liaison avec le pack sport léger en option.

Surbaissement de 20 millimètres avec un contrôle sportif des amortisseurs

Le réglage du châssis des nouveaux modèles Cayenne GTS crée des conditions optimales pour une dynamique transversale exceptionnelle. La suspension à ressorts en acier de série, y compris le système de contrôle des amortisseurs Porsche Active Suspension Management (PASM), actif et résolument sportif, comprend le surbaissement de la carrosserie de 20 millimètres. La Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) est également à bord à la sortie d’usine. En combinaison avec les roues Design RS Spyder de 21 pouces de série et les freins en fonte grise généreusement dimensionnés (390 x 38 millimètres à l’avant, 358 x 28 millimètres à l’arrière) avec des étriers de frein rouges, les nouveaux modèles Cayenne GTS transfèrent l’agilité et la spontanéité d’une véritable voiture de sport dans le segment des SUV. En option, la décélération peut être optimisée au moyen des freins Porsche Surface Coated Brake (PSCB) avec revêtement en carbure de tungstène ou des freins céramiques Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Les autres options comprennent une suspension pneumatique à trois chambres avec surbaissement de dix millimètres, une direction de l’essieu arrière et le système de stabilisation du roulis Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

Pack Sport Design et accents typiques du GTS à la sortie d’usine

Le pack Sport Design de série, combiné à de nombreux accents noirs, assure une optique unique et exclusive. Les nouveaux modèles Cayenne GTS roulent de série équipés de roues design RS Spyder d’un noir soyeux de 21 pouces. Les phares avec feux de jour à LED équipés du Porsche Dynamic Light System (PDLS) et la bande de feux arrières à LED sont assombris. De plus, les entrées d’air avant, les encadrements de vitres latéraux, les sorties du système d’échappement sportif et l’inscription du modèle et le monogramme Porsche à l’arrière sont tous essentiellement noirs.

Des matériaux de haute qualité tels que l’Alcantara sur le pavillon, sur les bandes centrales des sièges, les accoudoirs de la console centrale et les portes ainsi que l’aluminium brossé foncé rendent l’allure sportive et élégante des modèles Cayenne GTS visible et perceptible également à l’intérieur. Les sièges sport de série à huit réglages offrent un soutien optimal dans les virages dynamiques grâce au relèvement supplémentaire des joues latérales.

Ils sont exclusivement réservés aux nouveaux modèles GTS. L’inscription « GTS » est appliquée sur les portes avant, les passages de seuils, le compte-tours et les appuie-tête. Les nombreuses possibilités de personnalisation comprennent le paquet intérieur du GTS avec des accents de couleur supplémentaires en Rouge carmin ou en couleur craie comme, par exemple des coutures décoratives.

Les nouveaux modèles Porsche Cayenne GTS peuvent être commandés dès maintenant et seront disponibles dans les concessions début juillet. En Allemagne, les prix commencent à 114 087 euros pour le Cayenne GTS et 118 490 euros pour le Cayenne GTS Coupé, avec un équipement spécifique au pays.

Photos : Porsche