IMSA iRacing Pro Series – Podium pour une Porsche 911 RSR à Watkins Glen

Une Porsche 911 RSR est montée sur le podium lors de la dernière manche des IMSA iRacing Pro Series. La voiture n °97 pilotée par Shane van Gisbergen a terminé deuxième sur le circuit virtuel de Watkins Glen (USA). Le pilote d’usine Laurens Vanthoor a pris la neuvième place au volant de son véhicule n°912. Après avoir subi de nombreux incidents lors de courses précédentes, ce fut une conclusion positive pour le champion en titre du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Franchissant le drapeau en douzième place à Watkins Glen, l’Américain Shinya Mishimi a conclu son troisième IMSA iRacing Pro Series.

Reprenant la course de 90 minutes à partir de la dixième place de la grille, Van Gisbergen a jeté les bases de son résultat sur le podium avec une conduite propre dans les premières étapes de la course. L’as de la voiture de tourisme de Nouvelle-Zélande est resté indemne dans les duels lourds et a gravi les échelons pendant les 45 premières minutes pour atteindre la cinquième place. Après la phase obligatoire des voitures de sécurité à mi-parcours, van Gisbergen a ensuite tout fait. Âgé de 31 ans, il a réalisé le meilleur tour en un temps de 1:42.899 minutes. En maintenant son rythme fulgurant et ses impressionnantes manœuvres de dépassement, il a franchi la Porsche 911 RSR alignée par AIM Vasser Sullivan en deuxième position.

Le pilote d’usine Vanthoor avait enfin la chance à ses côtés lors de la dernière manche de la série de courses IMSA virtuelle. Avec une stratégie intelligente et des temps au tour toujours rapides, le Belge est passé de la onzième place au top dix pour atteindre son meilleur résultat dans les IMSA iRacing Pro Series.

Résultats des Porsche engagées

2. Shane van Gisbergen (NZ), Porsche 911 RSR #97, 50 tours

9. Laurens Vanthoor (B), Porsche 911 RSR #912, 50 tours

12. Shinya Michimi (États-Unis), Porsche 911 RSR #86, 50 tours

13. Riley Dickinson (États-Unis), Porsche 911 RSR #53, 50 tours

11. Corey Lewis (États-Unis), Porsche 911 RSR #48, 50 tours

25. Blake Mount (États-Unis), Porsche 911 RSR #6, 49 tours

33. Robert Wickens (CDN), Porsche 911 RSR #9, 40 tours

37. Colin Mullan (États-Unis), Porsche 911 RSR #36, 29 tours

40. Nico Rondet (États-Unis), Porsche 911 RSR #2, 29 tours

43. James Vance (CDN), Porsche 911 RSR #32, 28 tours

44. Misha Goikhberg (CDN), Porsche 911 RSR #57, 28 tours

Photos : Porsche