Décoration Gulf pour les Porsche 911 GT3 R de GPX Racing

En 1970, trois Porsche 908/3 aux couleurs Gulf engagées par John Wyer Automotive ont disputé la Targa Florio avec trois livrées spécifiques, deux d’entre elles signant un retentissant doublé. Cinquante ans plus tard, l’équipe GPX Racing se prépare à aligner trois Porsche 911 GT3 R arborant une évolution du même design mythique aux couleurs du pétroliers.

Toutes les caractéristiques de la livrée légendaire Gulf seront reprises par les Porsche GPX Racing pour la saison 2020, y compris les numéros de course.

Il y a un demi-siècle, la Porsche 908/3 n°12 de Jo Siffert et Brian Redman remportait la Targa Florio, la voiture sœur n°40 finissait 2ème tandis que la n°36 prenait la 5ème place.

Les Porsche GPX Racing #12 et #40 seront engagées en GT World Challenge Europe Endurance Cup. Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell se partageront la première 911 GT3 R alors que la #40 fera l’objet d’un changement de line-up par rapport à ce qui avait été annoncé en février. Romain Dumas et Thomas Preining devraient être associés à Louis Delétraz, le pilote de la GPX Academy, en fonction des évolutions du calendrier FIA de la Formule 2 qui pour l’heure n’est pas encore définitif. Pour l’instant, seule la manche du Nürburgring entre en concurrence avec le programme en monoplace du pilote suisse. Dennis Olsen le remplacera à cette occasion.

La Porsche 911 GT3 R #36 devrait participer à plusieurs courses, suivant l’évolution des calendriers et de la situation sanitaire mondiale.

Pierre-Brice Mena, team-principal de GPX Racing déclare : « Nous sommes particulièrement fiers de commémorer l’exploit réussi par Porsche il y a un demi-siècle dans une épreuve aussi extraordinaire que la Targa Florio. J’espère que nous saurons nous en montrer dignes sur les circuits des championnats auxquels nous allons nous attaquer, à commencer par le meeting GTWC d’Imola des 25 et 26 juillet prochains. »

Photos : GPX Racing