Le futur de l’Audi R8 avec son moteur V10 atmosphérique est incertain, notamment avec l’arrivée de l’Audi e-tron GT 100% électrique – normalement prévue pour la fin de l’année. Récemment, Audi a déposé le nom de «R8 Green Hell» (en référence à la Nordschleife du Nürburgring surnommée l’enfer vert), ce qui pourrait indiquer qu’une version plus performante et agressive visuellement pourrait faire son apparition.

Si l’Audi R8 venait à disparaître, Audi pourrait proposer une édition exclusive et plus agressive afin de terminer sa carrière en beauté. Le long circuit technique de la Nordschleife du Nürburgring est surnommé l’enfer vert en raison de sa végétation très présente et la difficulté de pilotage ne laissant aucune chance à celui qui fait une faute. C’est aussi le terrain d’essai privilégié des constructeurs automobiles afin d’y tester leurs véhicules sportifs et les solliciter de manière extrême.

Audi a ainsi déposé auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), laissant présager que ce futur modèle serait réservé uniquement pour le marché européen et non américain. Le nom aurait été déposé le 10 mars 2020 afin de le protéger. Selon le dépôt, ce nom pourrait être utilisé pour « les véhicules, pièces et accessoires de véhicules », ainsi que pour des « appareils de locomotion terrestres, aériens ou nautiques ».

L’année dernière, le directeur d’Audi Sport, Oliver Hoffmann, a déclaré qu’une R8 plus extrême pourrait être commercialisée, inspirée de la voiture de course R8 LMS. Le moteur V10 de 5,2 litres de la Lamborghini Huracán EVO pourrait être utilisée.

Ainsi, soit le constructeur automobile d’Ingolstadt prépare une version optimisée de l’Audi R8 V10 basée sur la version de course R8 LMS GT2 fortement allégée et équipée d’éléments plus aérodynamiques, soit les noms ont été bloqués pour éviter que d’autres concurrents ne les utilisent pour de futurs véhicules sportifs.

