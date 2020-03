Porsche Boxster Shooting Brake – Un kit de conversion en préparation

Souvenez-vous de ce projet original de transformation d’une Porsche 986 Boxster en un élégant Boxster Shooting Brake. Il est dorénavant terminé grâce à quatre étudiants de l’école d’ingénierie Fontys Minor Motorsport aux Pays-Bas. Un kit de conversion est en cours de développement par Van Thull Development – qui a aidé à la réalisation de ce projet – afin d’être commercialisé.

Ce projet de transformation se base sur un Porsche Boxster type 986 qui est assez facile à trouver et assez accessible en terme de prix. Un groupe de 4 étudiants ingénieurs hollandais a décidé de le convertir en un break de chasse à la fois élégant et sportif. Ce type de carrosserie permet également d’emmener plus de bagages comme un grand sac de sport ou une valise.

La base du Boxster type 986 est une base idéale offrant un châssis bien équilibré avec une excellente maniabilité et un moteur six cylindres à plat positionné en position centrale arrière.

Du fait qu’il s’agisse d’un roadster, la voiture est assez rigide pour accepter un toit en dur.

Avec l’aide de la société Van Thull Development qui a développé la carrosserie en composite, cette voiture a pu voir le jour en quelques mois.

À l’avant, la voiture est équipée d’une carrosserie en carbone de Porsche 911 GT3 type 997, avec des phares et de nouveaux éléments de carrosserie assez légers. Les portes et les fenêtres avant proviennent d’une Porsche 911 Carrera type 996. À l’arrière, la voiture est équipée des feux arrière de la Porsche 911 type 991, d’un pare-chocs et d’un carénage personnalisés. Enfin, les fenêtres arrière, le hayon et la ligne de toit proviennent d’une Peugeot.

Une fois la carrosserie terminée, la nouvelle voiture a été peinte en bleu Miami contrastant avec différents éléments noirs comme les jantes en aluminium.

Suite au résultat final de ce projet, Van Thull Development fabrique actuellement des moules afin de proposer un kit de conversion aux propriétaires de Porsche Boxster type 986 pour transformer leur voiture.

Photos : Van Thull Development