DTM – Triplé Audi et titre de constructeurs pour Audi en avance au Nürburgring

Avec un triplé au Nürburgring, Audi a déjà assuré le titre du championnat des constructeurs en DTM avec six courses restant à disputer avant la fin de la saison. Le titre des équipes lors de la dernière saison DTM avec des voitures de classe 1 reviendra également à la marque aux quatre anneaux.

La douzième course de la saison a été dominée par les trois prétendants au titre : Nico Müller, Robin Frijns (tous deux de l’Audi Sport Team Abt Sportsline) et René Rast (Audi Sport Team Rosberg). Frijns a réussi un tour parfait en qualifications. « Obtenir le meilleur temps dans les trois secteurs est quelque chose qui n’arrive que rarement en DTM », a déclaré le Néerlandais après sa cinquième pole position – la 19ème consécutive pour Audi. « Le tour était également très agréable dans la voiture. »

En course, cependant, le vainqueur de la course du samedi n’a pu retenir son coéquipier Nico Müller que pendant six tours. « Nico était simplement un peu plus rapide. Cela n’aurait aucun sens pour moi de me battre avec lui. Parfois, il est plus intelligent de ramener à la maison une deuxième place. C’était le maximum que je pouvais atteindre aujourd’hui. »

Nico Müller a pris une place au départ et a utilisé le DRS et le Push-to-Pass au septième tour pour dépasser son coéquipier. Par la suite, il a continué à s’éloigner à l’avant. À l’arrivée, le Suisse avait 11,790 secondes d’avance sur Robin Frijns et 19,526 secondes sur René Rast.

« Cette victoire était très importante aujourd’hui », a déclaré Müller après sa cinquième victoire de la saison. « J’ai eu beaucoup de malchance lors des deux derniers jours de course. Revenir de cette façon fait du bien. Je suis particulièrement heureux pour toute l’équipe, qui a travaillé jusqu’aux petites heures du matin pour me préparer à nouveau une voiture parfaite. L’équipe de Robin a également aidé, car les dégâts après la course d’hier étaient assez importants. Gagner avec cette voiture aujourd’hui, d’une manière aussi dominante, c’est génial. Merci à l’équipe ABT et aussi à Audi pour cette superbe voiture. »

Avec deux victoires chacun pour Nico Müller et Robin Frijns, l’Audi Sport Team Abt Sportsline est restée invaincue les deux week-ends du Nürburgring. « ABT a simplement une longueur d’avance sur nous pour le moment », a déclaré René Rast. « Hier, nous étions assez rapides en course. Aujourd’hui, j’ai dû me battre à nouveau, surtout avec le deuxième train de pneus. Je suis satisfait de ma propre performance : je n’ai pas commis d’erreur et je n’ai jamais abandonné, mais dans l’ensemble, nous ne pouvons pas être heureux, bien sûr. Nous devons continuer à travailler dur et à rattraper notre retard. Le championnat n’est pas encore décidé. »

Ferdinand Habsburg a pris la sixième place pour l’équipe cliente WRT Team Audi Sport. L’Autrichien n’a eu qu’à admettre sa défaite à Robin Frijns en qualifications et est parti de la première ligne pour la première fois en DTM.

L’Audi Sport Team Phoenix a marqué des points avec les deux pilotes dimanche. Mike Rockenfeller a terminé septième, Loïc Duval neuvième.

Jamie Green a dû garer son Audi RS 5 DTM dans les stands peu avant la fin de la course en raison d’un problème avec un capteur. Le Britannique a été classé 15ème.

« Aujourd’hui, nous avons de nouveau vu une très bonne performance Audi », a déclaré Dieter Gass, directeur d’Audi Motorsport. « Nico a eu de la malchance lors des deux dernières courses. Qu’il ait pu revenir comme ça est fantastique, et je suis content pour lui. C’est aussi formidable que nous ayons obtenu deux des trois titres de champion si tôt. Nous avons recommencé à tout donner la dernière année avec l’Audi RS 5 DTM. Les résultats parlent d’eux-mêmes. C’est du pur «Vorsprung durch Technik». Je voudrais remercier toute l’équipe et les employés d’Ingolstadt, Neuburg et Neckarsulm pour avoir à nouveau consacré tant d’efforts à cette dernière saison avec les voitures de classe 1. Après trois week-ends de course difficiles d’affilée, tout le monde mérite maintenant une petite pause avant la dernière poussée. »

Avant les six dernières courses à Zolder et à Hockenheim, Nico Müller mène le championnat des pilotes avec 242 points devant Robin Frijns (224) et René Rast (195). Au classement par équipes, l’Audi Sport Team Abt Sportsline occupe clairement la première place. Le score entre Audi et BMW au championnat des constructeurs est de 827 points contre 356 et 10 victoires Audi contre 2 pour BMW.

