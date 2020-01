Des véhicules électriques et hybrides Audi au Forum économique mondial de Davos 2020

Audi se présente à nouveau comme un fournisseur de mobilité premium durable au Forum économique mondial de Davos cette année, soutenant ainsi les objectifs de durabilité de la réunion annuelle. La marque aux quatre anneaux sert déjà pour la 33e fois de partenaire de mobilité exclusif et fournit une flotte composée à 90 % de véhicules électrifiés. Les modèles Audi sont exclusivement chargés en électricité verte, à l’aide de conteneurs de charge mobiles fabriqués avec des batteries Audi e-tron développées à cet effet. Audi développe continuellement ces solutions de recharge écologique.

Ce faisant, la société crée son propre modèle d’écosystème de mobilité durable dans la région hivernale de Davos. L’utilisation d’environ 100 modèles Audi électrifiés en combinaison avec les conteneurs d’expédition pour la recharge permet à l’entreprise d’exploiter une flotte de navettes pratiquement neutre en CO2 pour l’événement majeur. En plus de l’Audi e-tron entièrement électrique, l’Audi A8 e-tron en tant que modèle hybride rechargeable est également sur la route. Les trois conteneurs de chargement sont chacun équipés de quatre systèmes de batterie Audi e-tron qui fournissent leur capacité de charge globale d’environ 700 kW sur trois bornes de charge, chacune avec une puissance de 150 kW, et ont une capacité de stockage d’environ 1,0 MWh. À cette fin, Audi coopère avec la société énergétique suisse ABB. Cette solution réduit au minimum les contraintes sur le réseau local lors des pics de demande. L’énergie des trois conteneurs mobiles de Davos, à son tour, est générée à partir de 100% d’énergie hydroélectrique locale.

Le Forum économique mondial de Davos est l’un des nombreux événements pour lesquels Audi développe continuellement ses solutions de recharge électrique durable. Lors de la Coupe du monde de ski alpin de Hahnenkamm à Kitzbühel, en Autriche, par exemple, la société testera pour la première fois à partir du 24 janvier 2020 un nouveau conteneur de chargement équipé de modules de batterie individuels au lieu de batteries e-tron entières. La conception compacte permet d’intégrer directement les bornes de charge dans le conteneur.

Chaque conteneur de chargement se compose de 400 modules de batterie e-tron réutilisés; cela correspond à environ onze batteries complètes. Avec une capacité de charge globale de 1,2 MW et une capacité de stockage de 1,0 MWh, jusqu’à huit Audi e-tron peuvent être chargées simultanément sur des chargeurs haute puissance sans nécessiter aucune forme de connexion au réseau. Le conteneur de 9 m fournit un total de 20 points de charge : huit chargeurs haute puissance d’une capacité de charge de 150 kW chacun et douze connexions de charge de 11 kW. Si nécessaire, les huit chargeurs haute puissance peuvent regrouper leur puissance en quatre points de charge de 300 kW afin de recharger à l’avenir complètement l’Audi e-tron GT en 20 minutes sur la base d’une technologie de charge de 800 volts (même technologie que celle du Porsche Taycan). La dernière génération de ces conteneurs de chargement a été développée et construite en coopération avec la société autrichienne Moon.

Plus de 20 autres utilisations des conteneurs de recharge mobiles sont prévues au cours de la seule année 2020, par exemple lors de la manche de la Formule E à Rome. Les clients bénéficieront également à l’avenir des solutions de recharge personnalisées. Celles-ci leur permettront d’optimiser leurs coûts énergétiques et d’exploiter durablement les parcs de véhicules électriques. Les conteneurs de recharge mobiles peuvent également compléter les points de recharge existants dans des lieux ayant du fort trafic automobile, par exemple pendant les périodes de vacances, en allégeant la charge sur les réseaux locaux. Le réseau de recharge IONITY teste donc actuellement l’utilisation de conteneurs mobiles dans le cadre de la mise en place de parcs de recharge haute puissance en Europe.

Photos : Audi