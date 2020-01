Porsche 911 Aero Kit Emozione GT par DMC pour la 911 type 992

Le préparateur allemand DMC présente son nouveau kit aérodynamique « Emozione GT » s’inspirant de la 911 GT3 pour la Porsche 911 type 992. Une préparation moteur est également disponible afin de proposer une puissance de 510 ch et un 0 à 100 km/h en 4,1 s à partir du 6 cylindres à plat turbo.



DMC débute l’année 2020 en dévoilant une amélioration esthétique de la Porsche 992 via le kit aérodynamique « Emozione GT ». Cet aero kit se compose de différentes pièces de haute qualité, principalement en fibre de carbone mais aussi en kevlar.

Le spoiler avant se positionne sous le pare-chocs avant d’origine de la Porsche 911, offrant deux fonctions : un meilleur appui via sa forme légèrement plus large ainsi qu’une meilleure aérodynamique améliorant la stabilité sur la route via deux séparateurs intégrés permettant de canaliser l’air et de réduire les turbulences.

Les jupes latérales se fixent sur les bas de caisse de la Porsche 911 accentuant le côté sportif. Un petit aileron vers l’arrière donne une distinction supplémentaire par rapport à ceux d’origine et crée l’impression d’une voiture plus large et plus basse.

À l’arrière, le diffuseur arrière DMC, spécialement conçu pour être fixé à la partie inférieure du pare-chocs, améliore le design de la voiture tout en permettant de mieux canaliser l’air passant sous la voiture via des ailettes.

L’aileron arrière est l’un des éléments caractéristiques du kit carrosserie proposé par de DMC. Il se fixe au-dessus du spoiler série, gardant sa fonction active. L’aileron canard peut également être choisi si l’aileron n’est pas souhaité.

Pour ceux qui en veulent plus, DMC propose un spoiler complet GT3 avec un grand aileron rappelant la 911 GT3 RS type 997. DMC propose également un aileron encore plus agressif inspiré de la 911 RSR et mesurant 120 cm de long. Ce dernier offre un appui aérodynamique plus important.

Enfin, DMC propose un calculateur moteur améliorant les performances via une préparation moteur offrant 60 ch (44 kW) supplémentaires, soit 510 ch (375 kW). Le couple augmente de 80 NM supplémentaires, offrant au final 610 Nm. Des jante en aluminium sont également disponibles.

Un silencieux d’échappement DMC est aussi disponible avec des valves gérés via le nouveau calculateur, mettant l’accent sur l’optimisation de la sonorité et des performances : les valves ouvertes offrent plus de sonorité et de puissance maximum; les valves fermées permettent de conduire avec un plus grand confort et d’être plu discret.

Photos : DMC