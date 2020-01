Will Smith fait le chauffeur Lyft au volant d’un Porsche Taycan Turbo S à Miami

A l’occasion de la sortie au cinéma du film « Bad Boys For Life », l’acteur américain Will Smith s’est prêté au jeu pour sa chaîne Youtube d’être un chauffeur Lyft avec une Porsche Taycan Turbo S dans les rues de Miami en Floride.

Will Smith a ouvert il y a un peu plus de deux ans sa propre chaîne YouTube dans laquelle il aime faire le show et partager quelques moments de sa vie. Dans sa dernière vidéo, il surprend des utilisateurs du service Lyft – concurrent de Uber – en les cherchant et en les amenant à destination. Le trajet est l’occasion de les plonger dans son univers d’acteur.

Des caméras à bord ont enregistré la réaction des clients Lyft, ces derniers s’étant prêtés au jeu d’un Will Smith survolté.

A la fin de leur trajet, les passagers ont reçu une belle surprise : une année de trajets gratuits avec Lyft.

Photo / Vidéo : Will Smith