Deux nouvelles Porsche 911 dévoilées en ligne les 18/05/2020 et 26/05/2020

Le 18 mai 2020, Porsche ouvre une nouvelle voie dans la communication produit. Pour la première fois, le constructeur de voitures de sport de Stuttgart dévoilera deux nouveaux modèles 911 type 992 (dont la 911 Targa) un public mondial sur sa propre chaîne de télévision Web. Sur www.911-magazine.porsche.com, trois épisodes successifs donneront aux téléspectateurs un aperçu complet des caractéristiques techniques spéciales, des antécédents historiques et du design des nouvelles voitures. En réponse à l’interdiction mondiale des événements due au coronavirus, le constructeur de voitures de sport présentera pour la première fois ses nouveaux modèles aux journalistes et aux fans en format virtuel.

« Porsche est synonyme d’esprit pionnier. Et c’est précisément cette force innovante qui est aujourd’hui plus que jamais demandée en ces temps de coronavirus. Pour cette première mondiale, nous ouvrons une nouvelle voie et présenterons au public deux nouveaux modèles de voitures de sport – exclusivement en format numérique pour la toute première fois. La présentation sera authentique, informative et surprenante – uniquement comme vous pouvez vous y attendre de Porsche. Ce sera à distance, et pourtant plus proche que jamais – pratiquement dans votre salon », explique le Dr Sebastian Rudolph, vice-président des communications, du développement durable et de la politique chez Porsche AG.

« Nous utilisons, pour la première fois, notre chaîne de télévision Web 9:11 Magazine pour ces premières mondiales virtuelles, qui comporteront à la fois une technologie de pointe et des experts éprouvés. Nous adoptons cette approche pour étendre nos offres de communication de produits numériques. »



Les prochains épisodes du magazine 9:11

– Le 18 mai, la série de magazines commence avec la première mondiale de la nouvelle génération de Porsche 911 Targa. Le Dr Frank-Steffen Walliser, vice-président des lignes de modèles 911 et 718, expliquera les nouvelles fonctionnalités de la voiture avec les ambassadeurs de la marque Porsche, la star du tennis Maria Sharapova et le pilote automobile Jörg Bergmeister.

– Le 26 mai, le deuxième épisode revient sur l’histoire de Porsche, et les éléments qui ont inspiré la première mondiale du deuxième modèle 911 : une édition limitée exclusive via Porsche Exclusive Manufaktur qui combine la technologie automobile moderne avec des éléments de design du passé.

– Le 2 juin, dans le troisième et dernier épisode, Porsche se concentre sur les détails de la voiture en série limitée. Alexander Fabig, responsable de la personnalisation et du classique, Boris Apenbrink, directeur des véhicules spéciaux chez Porsche Exclusive Manufaktur, et Ivo van Hulten, directeur du design d’intérieur Porsche, expliquent les points forts du nouveau modèle exclusif.

Photos – Vidéo : Porsche