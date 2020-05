Une équipe dédiée à l’odorat des produits chez Audi

Lors de la livraison de sa nouvelle voiture, notamment Audi, une « odeur de neuf » spécifique se dégage lorsque vous vous installez à bord. Cette odeur varie selon le type de produits présents dans l’habitacle, comme le cuir. Saviez-vous que le constructeur automobile d’Ingolstadt avait une équipe dédiée (Audi Nose Team) étudiant l’odeur afin d’offrir une qualité sensorielle agréable pour les passagers?



Une équipe dédiée à l’odeur depuis 1985

La découverte de sa nouvelle voiture neuve est un moment privilégié et très attendu. Le summum est de s’asseoir derrière le volant pour la première fois et découvrir l’odeur spécifique émanant de l’intérieur d’une voiture premium, provenant notamment du cuir. Certaines voitures de luxe sentent mieux que d’autres à l’intérieur. Ce fait n’est pas un hasard, du moins pour une Audi. L’explication est simple : Audi a en fait toute une équipe de nez dédiée rendant cela possible durant tout le processus de fabrication.

En effet, l’équipe dédiée à l’odorat intérieur se composent de différents spécialistes de l’odeur qui sentent différentes matières installées à l’intérieur des voitures de la marque aux quatre anneaux afin d’offrir le meilleur arôme possible.

Depuis 1985, Audi a créé la «Nose Team» composée de scientifiques en blouses blanches dont des chimistes s’assurant que la science de l’odorat du fabricant offre la meilleure expérience à bord. Cette petite équipe de spécialistes de l’odeur s’assure que les véhicules Audi n’émettent pas d’odeurs nauséabondes à l’intérieur de l’habitacle, à l’état neuf comme à l’usage en fonction des différents conditions météorologiques. L’utilisation de parfum à bord n’est pas une solution.

L’odeur : un facteur qualitatif

L’odorat est un sens puissant. À tel point qu’il est considéré comme l’un des plus importants et étroitement liés aux souvenirs et au goût. Si une voiture délivre une mauvaise odeur, cela pourrait dégouter les clients de la marque aux quatre anneaux et les hanter toute leur vie.

Toute odeur nauséabonde et chimique est ainsi combattue par ces spécialistes, tout en sachant qu’il est impossible d’avoir une voiture sans odeur.

Heiko Lüßmann-Geiger dirige cette équipe de cinq personnes au centre de qualité d’Audi à Ingolstadt depuis le début des années 2000. Il explique que le confort du véhicule est une « pyramide », notant que l’odeur dégagée par un véhicule est l’une des caractéristiques de confort les plus fondamentales qui peuvent faire ou défaire la propriété d’un véhicule.

Il déclare : « Au sommet de cette pyramide hiérarchique se trouve le bien-être du client, à la base se trouve l’odeur. Si le client est maintenant irrité par cette odeur d’en bas, il ne percevra plus correctement toutes les autres propriétés de confort positif du véhicule. Il est trop irrité par le stress engendré par l’odeur. »

« Il peut arriver qu’un fournisseur, après un certain temps, utilise une composition de matériaux légèrement différente ou utilise un autre processus de fabrication, et soudain, nous avons des odeurs indésirables dans le véhicule », ajoute Heiko Lüßmann-Geiger.

Classement des odeurs

Les odeurs sont classées sur une échelle de 1 (inodore) à 6 (insupportable). Le verre, la céramique et les métaux sont souvent considérés comme 1, étant donné qu’ils sont une composante essentielle du véhicule. Les autres matériaux doivent être classés en dessous de 4 (irritants) pour réussir le test de détection. Environ 500 composants chimiques sont analysés par l’équipe.

L’idée est de s’assurer qu’il n’y a pas de colle ou d’odeur chimique à l’intérieur de l’habitacle et que le cuir sent le cuir, pas la teinture via une odeur de produit chimique.

Un suivi post production

Une fois le véhicule produit, il est stocké en attendant son expédition vers la région ou le pays du futur client. Hors Audi fait des analyses aléatoires sur des voitures produites afin de s’assurer que les normes qualité sont bien respectées.

C’est notamment le cas de cette équipe qui s’assure que les véhicules ne commencent pas à émettre des odeurs désagréables après avoir quitté la ligne d’assemblage.

Si une odeur commence à se présenter, l’équipe évalue si quelque chose dans le processus de fabrication a changé ou si un fournisseur de pièces utilise de nouveaux matériaux.

Cela garantit qu’aucune odeur désagréable ne finira par faire surface au fil du temps.

Photos – Vidéo : Audi