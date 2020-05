Des Bugatti Chiron Pur Sport en essai sur circuit

Le dernier modèle de la gamme actuelle Bugatti, récemment dévoilé, était récemment testée intensivement via deux prototypes sur le circuit allemand du Bilster Berg. La Bugatti Chiron Pur Sport, limitée à 60 exemplaires, est mise au point pour une future fabrication fin 2020.

Après avoir présenté le showcar bleu clair et noir de manière virtuelle, Bugatti essaye deux prototypes dans différentes situations, notamment sur circuit. Ce circuit long de 4,2 km est réputé par sa technicité, ses nombreux virages ainsi que son dénivelé de 70 m.

La Bugatti Chiron Pur Sport se démarque par un châssis plus ferme, un poids réduit de 50 kg par rapport à la Chiron des rapports de vitesse plus courts (régime maximal plus élevé), des pneus Michelin Sport Cup 2R plus avec un meilleur grip tout en ayant une carrosserie plus travaillée et aérodynamique.

À l’arrière, la Chiron Pur Sport reçoit un grand aileron arrière fixe et deux échappements en titane, se démarquant des Chiron et Chiron Sport.

Les jantes aérodynamiques en carbone et très aérées sont plus légères de 19 kg.

Son moteur est le W16 quadri-turbos de 1 500 ch. Ce modèle se démarque par un régime maximal supérieur ainsi que des rapports de vitesses modifiés.

Photos : Bugatti