DKW Hartmann Formule Junior de 1961 – 13 exemplaires construits

A l’occasion du salon Techno Classica 2014, Audi Tradition a dévoilé une rare voiture de course motorisée par un 3 cylindres DKW issu de l’Auto Union 1000 SP et de différents pièces techniques de l’ancien constructeur allemand.

En 1957, le pilote de course italien Giovanni Lurani Cernuschi (Comte de Calvenzano) a créé la série de courses «Formule Junior» comme moyen de former de jeunes pilotes. À l’initiative du Comte Graf Berghe von Trips, la série est également arrivé en Allemagne.

À partir du milieu de l’année 1959, le concessionnaire DKW de Berchtesgaden – Alfred Hartmann – a joué un rôle actif sur la scène de la Formule Junior. Dans son garage de Nonntal, il a non seulement ouvert un « service spécialisé pour les moteurs à deux temps à hautes performances », mais a également fondé l’équipe de course « Scuderia Hartmann Berchtesgaden » comme mesure de fidélisation de sa clientèle bien avant tout ce que proposaient ses concurrents.

Les premières voitures Hartmann Formule Junior ont conservé le concept DKW typique de traction avant avec le moteur situé devant et la boîte de vitesses derrière l’essieu avant. Les deux essieux et leur suspension transversale à ressort à lames proviennent de l’Auto Union 1000 alors que le cadre est une version modifiée de la DKW F 93.

Le moteur DKW à 3 cylindres, issu de l’Auto Union 1000 SP, a été porté jusqu’à une cylindrée de 1 100 cm3, développant une puissance de pointe à court terme de 95,6 ch. Cette augmentation extrême de la puissance a été obtenue au détriment d’une durée de vie du moteur très réduite, et les moteurs ultérieurs ont conservé la cylindrée de la voiture de série. La puissance est de 81 ch à 6 000 tr/min transmise via une boîte manuelle à 4 rapports. La vitesse de pointe est de 158 et 186 km/h selon le ratio final. Cependant, le moteur placé à l’avant rendait le véhicule trop haut à l’avant et il y avait des problèmes majeurs de refroidissement et de résistance à l’air.

Au printemps 1960, Hartmann – loin d’être découragé – avait complètement revu son concept de voiture de course en créant la seconde version. L’espace du garage Nonntal n’étant plus suffisant, Hartmann loua un ancien abri anti-aérien dans l’Unterau et l’agrandit en atelier de course. L’ensemble moteur et boîte de vitesses était tourné de 180 degrés, de sorte que le moteur était maintenant derrière l’essieu avant avec la boîte de vitesses à l’avant.

Cette modification a permis de maintenir bas le nez de la voiture et a amélioré le coefficient de traînée à 0,35. Des modifications importantes du châssis ont réduit le poids de la voiture en version course à moins de 420 kg. La voiture de course mesure 3,45 m de long, 1,5 m de large dont 800 mm de large pour la carrosserie et 850 mm de haut.

En 1960 et en 1961, 13 exemplaires de cette deuxième version de voiture de course ont été construites, dont cinq ont été livrées à l’équipe de course gérée par le chef de l’État yougoslave, Tito.

Des pilotes de course bien connus tels que Eberhard Mahle, Walter Schatz et Kurt Ahrens Jun ont piloté pour la Scuderia Hartmann Berchtesgaden.

La voiture DKW Hartmann Formule Junior présentée ici est le châssis numéro 5.

