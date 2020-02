DMC RS 993 4.0 – 400 ch & une carrosserie en carbone pour la Porsche 993

Le préparateur allemand DMC dévoile une carrosserie et certains équipements en fibre de carbone conçus pour une Porsche 911 type 993 ultime offrant une réduction de poids et plus de performances : la DMC RS 993.

Presque tous les panneaux de carrosserie ont déjà été recréés en fibre de carbone : l’aileron arrière, les pare-chocs avant et arrière, toutes les ailes, les extensions de carrosserie larges et même le capot avant. Le toit et les portes devraient bientôt être disponibles, complétant ainsi le concept d’une voiture ultra légère. Mais réduire le poids n’est que la première étape de l’objectif que DMC s’est fixé pour construire la Porsche 993 de vos rêves.

Soit le propriétaire met à disposition sa Porsche 993 à DMC, soit ce dernier se chargera d’en trouver une afin de construire la DMC RS 993.

La 911 sera entièrement reconstruite, à commencer par un reconditionnement du châssis de base, de nouvelles suspensions et même si le client le souhaite un moteur retravaillé de 4,0 litres. Le moteur d’origine peut ainsi être remplacé par un moteur à plat atmosphérique de 4,0 litres refroidi par air.

Ce moteur est fabriqué à la main et provient d’un partenaire basé en Angleterre. Les performances sont au rendez-vous : 400 ch et 447 Nm.

En plus de remplacer les composants OEM par de la fibre de carbone, la voiture sera plus large offrant un look de la rare Porsche 993 EVO GT2. DMC a pu se procurer des moules permettant de recréer les éléments aérodynamiques spécifiques en carbone comme l’énorme aileron ou les ailes élargies, le tout pouvant se monter sur une 993 non turbo à carrosserie normale (non large).

Chaque voiture reçoit une suspension active plus efficace. Le freinage amélioré est assuré par un système Brembo en carbone-céramique de 15 pouces. DMC propose des jantes en 18 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa en 295/30/18 à l’avant et en 335/30/18 à l’arrière.

Les clients peuvent choisir parmi une liste d’options sans fin pour créer une Porsche 993 entièrement personnalisée et exclusive.

Photos : DMC