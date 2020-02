Audi RS 6 plus de 2010 : Packs Sport & Audi exclusive limités à 500 exemplaires

A l’occasion du salon automobile de Genève 2010, Audi a dévoilé une série limitée du RS 6 génération C6 (en berline et en break) via deux packs d’équipements limités en tout à 500 exemplaires : RS 6 plus Sport et RS 6 plus Audi exclusive. Avec une vitesse maximale de 303 km/h, un pack design en carbone pour le compartiment moteur, des jantes de 20 pouces à 5 branches segmentées et son châssis sport plus, l’Audi RS 6 plus devient une pièce unique : chacun des exemplaires est identifié dans l’habitacle par une plaque numérotée.

Dans la variante RS 6 plus Sport, le revêtement du tableau de bord et la console centrale sont en cuir alors que le logo RS 6 décore les tapis de sol avant. Une plaque numérotée « RS 6 plus xxx/500 » en aluminium avec un numéro unique pour chaque modèle est présente sur la console centrale.

Avec la version RS 6 plus Audi exclusive, le client pouvait choisir en plus des équipements du RS 6 plus Sport une peinture individuelle dans la gamme de coloris de la société quattro GmbH (aujourd’hui Audi Sport GmbH). En plus des selleries, les éléments de commande, les applications sur l’habillage des portes, l’accoudoir central avant et les accoudoirs situés dans l’habillage des portes sont réalisés en cuir avec l’un des séduisants coloris du programme Audi exclusive. Les éléments rapportés des sièges sont assortis à la couleur de cuir choisie.

Le V10 à hautes performances avec l’injection directe d’essence FSI, la suralimentation biturbo et le graissage à carter sec fournit 580 ch (426 kW) et un couple maximal de 650 Nm entre 1 500 et 6 250 tr/min. Les performances sont dignes d’une puissante voiture de sport : de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, la berline franchit la barre des 200 km/h après 14,5 secondes. Le châssis sport plus avec Dynamic Ride Control (DRC) réduit les mouvements de tangage et de roulis par la seule force mécanique. Le conducteur peut sélectionner les trois modes « comfort », « dynamic » et « sport » pour la régulation de l’amortissement au moyen du système de commande MMI.

L’Audi RS 6 plus conçue par la société quattro GmbH, une filiale d’AUDI AG, offre ainsi tout le confort d’une A6. Des matériaux de qualité, tels que le carbone, l’aluminium, le cuir et l’Alcantara, créent une ambiance premium et dynamique dans l’habitacle. Les systèmes d’assistance intelligents confèrent encore plus de sérénité à la conduite : l’Audi lane assist avertit le conducteur en cas de changement de trajectoire involontaire.

L’Audi side assist signale les situations critiques lors du changement de file. L’adaptive cruise control régule la vitesse en fonction du véhicule précédent. Et le système de navigation avec commande MMI plus propose à côté des cartes routières en 3D un lecteur pour les DVD de navigation, audio et vidéo, ainsi qu’un double tuner pour la réception radio et un disque dur d’une capacité de 40 Go pour sauvegarder jusqu’à 3 000 morceaux de musique en plus des données de navigation.

Les packs d’équipements RS 6 plus Sport et RS 6 plus Audi exclusive étaient commercialisés à partir du mois de Mars 2010 durant quelques mois à la fin de vie de cette génération du RS 6. La variante sport coûtait 3 250 euros, alors que le pack Audi exclusive 8 310 euros. Il en résultait un avantage au niveau du prix d’environ 50 % par rapport à une commande individuelle des équipements.

L’Audi RS 6 plus C6 dans ces deux versions est assez rare à trouver, notamment en France. On en trouve parfois quelques modèles en Allemagne et en Angleterre.

Photos : 4Legend.com / Audi