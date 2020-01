Drag races et différences entre Audi RS 3 2017 & RS 3 2019 avec modifications WLTP

Avec le passage à la norme WLTP, les voitures essence ont dû être modifiées, notamment les sportives avec l’ajout de filtre à particules, auparavant réservé aux véhicules diesel. Une interrogation se pose alors : est-ce que les nouveaux véhicules sont aussi performants à moteur et puissance similaire? La réponse est fournie via une vidéo de carwow qui oppose une Audi RS 3 de 2017 et une Audi RS 3 de 2019 via des drag races et des passage au banc de puissance.

Le média britannique carwow a testé deux modèles d’Audi RS 3 Sportback restylées : un RS 3 de 2017 et un RS 3 2019 équipé d’un filtre à particules pour respecter la norme WLTP. La puissance annoncée est la même : 400 ch tout comme le coiple : 480 Nm. Cependant la cartographie et les accélérations sont légèrement différentes.



La dernière version équipée d’une filtre à particules a une sonorité plus feutrée tout en offrant un poil moins de puissance lors de l’accélération. Au final, les différences sont minimes et les performances restent au rendez-vous sur les derniers modèles de RS 3.



Photo / Vidéo : carwow