Le Prince Carl Philip de Suède participera à la Porsche Carrera Cup Scandinavia 2020

Après une apparition remarquée en 2019, le Prince de Suède s’est engagé avec une Porsche 911 GT3 Cup pour une saison complète en 2020 dans le plus important championnat de Scandinavie.

« Nous sommes très heureux et fiers que le prince Carl Philip disputera toute la saison 2020 de Porsche Carrera Cup Scandinavia », a déclaré Raine Wermelin, directrice de Porsche Suède. « Le Prince est un pilote de course expérimenté et un gagnant éprouvé, qui connaît très bien notre série de courses. »

Le prince Carl Philip a terminé une saison complète de Porsche Carrera Cup Scandinavia en 2011 et a fait une apparition très appréciée dans le classique suédois du sport automobile «Kanonloppet» à la Gelleråsen Arena l’année dernière.

« Le prince Carl Philip est un ambassadeur extraordinaire pour le sport automobile suédois et nous sommes fiers de l’accueillir de nouveau dans la formation régulière des pilotes pour la saison 2020 », a conclu Raine Wermelin.

La Porsche Carrera Cup Scandinavia est le premier championnat de course scandinave et se déroule sur des pistes en Suède et en Norvège pendant sept week-ends de course avec un total de 14 courses. La saison débutera au Ring Knutstorp en mai 2020 et se terminera au Mantorp Park en octobre prochain.

