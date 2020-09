Sebastian Job gagne au Nürburgring lors de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Quatrième dans la course de sprint et une victoire habilement combattue durant et évènement virtuel : Sebastian Job a franchi une étape importante pour remporter le titre de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup dans la version 24 heures du Nürburgring – une combinaison du circuit du Grand Prix et de la Nordschleife. Lors de la huitième des dix courses de la coupe virtuelle monomarque disputée sur la plate-forme de simulation iRacing, le Britannique a réussi à se démarquer de ses adversaires au titre au classement provisoire. Ses rivaux ont connu une course désastreuse le samedi 5 septembre 2020 avec la version numérique de la Porsche 911 GT3 Cup sur le circuit historique de la région de l’Eifel en Allemagne. Le champion en titre Joshua Rogers a été privé de la première place après s’être empêtré dans une collision lors de la course de sprint, Alejandro Sánchez (MSI eSports) devant jeter l’éponge tôt dans l’événement principal. En route pour l’avant-dernière manche du Mans, Job mène désormais le classement avec 84 points d’avance.

Après s’être qualifié à la huitième place, le coéquipier allemand de Job au sein du Red Bull Racing Esport, Patrik Holzmann, a repris la course depuis la pole position et a immédiatement pris la tête devant Kevin Ellis (Apex Racing Team), Mitchell DeJong (VRS Coanda Simsport) , Sánchez et Max Benecke (Team Redline Fanatec). Dans le premier des trois tours du circuit long de 25,378 km – le plus long du calendrier de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup – Job a dépassé Benecke dans la montée après Bergwerk. L’Allemand a ensuite subi la pression de Rogers, a effectué un point de freinage à l’entrée du Tiergarten, a dévié de la piste et a chassé le pilote qui occupe la deuxième place du championnat de la piste. Rogers a finalement vu le drapeau en 18ème position, qui était également sa place sur la grille pour la course principale.

Pendant ce temps, Holzmann a gardé le nez propre à l’avant et a dirigé une formation de cinq voitures composée d’Ellis, DeJong, Sanchez et Job au drapeau. Avec un œil sur la couronne du championnat, Job a joué la sécurité et évité tout risque. Pour Holzmann, c’était son premier grand succès de la saison.

Malgré la grille remplie de 33 voitures Porsche 911 GT3 Cup, la course principale a également commencé de manière civilisée, Ellis battant rapidement Holzmann sur la ligne et arrachant la première place, qu’il a vaillamment défendue jusqu’à la fin du deuxième des quatre tours. Sur le long passage de Döttinger Höhe, Job a ensuite utilisé le sillage des deux pilotes devant lui pour les catapulter à Antoniusbuche et prendre la tête. À la fin de la ligne droite du départ, Holzmann a freiné extrêmement tard, obligeant Job à le laisser passer à nouveau – mais pas pour longtemps. Le leader du championnat a pris plus de vitesse avec lui sur le droitier de Bergwerk que son coéquipier et, avec une manœuvre audacieuse, le dépassait sur la ligne extérieure. De nouveau à la première place, il a pris un petit avantage et a défendu son avance au drapeau. Alors que Holzmann terminait deuxième, Ellis devait admettre sa défaite face à Mack Bakkum (VRS Coanda Simsport) dans la tristement célèbre Mutkurve. Il termine la course en quatrième position devant Yohann Harth (Apex Racing Team) et DeJong.

Arrivé au troisième rang du classement général du Nürburgring, Alejandro Sánchez a dû garer sa Porsche 911 GT3 Cup de 485 chevaux après une collision. Joshua Rogers s’était frayé un chemin jusqu’à la neuvième place, avant de retomber dans le peloton après avoir glissé du circuit du Grand Prix. Il a finalement pris le drapeau à la neuvième place derrière Martin Krönke (VRS Coanda Simsport) et Tuomas Tähtelä (Logitech G Altus eSports).

Le malheur de ses principaux rivaux pour le titre a donné à Job une bonne avance au classement général. Il est désormais en tête du classement avec 521 points, suivi de Rogers (437) et Sánchez (407).

La prochaine étape du calendrier après le détour par la Nordschleife du Nürburgring est un autre circuit légendaire : le 26 septembre, les ilotes de simulateur Porsche TAG Heuer Esports Supercup s’affronteront sur le Circuit virtuel des 24 Heures du Mans – exactement une semaine après la vraie course française d’endurance.

Résultats

Nürburgring (24 heures), course de sprint

1. Patrik Holzmann (D / Red Bull Racing Esport)

2. Kevin Ellis jr. (GB / Apex Racing)

3. Mitchell DeJong (États-Unis / VRS Coanda Simsport)

4. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esport)

5. Alejandro Sánchez (E / MSI eSports)

Nürburgring (24 heures), course principale

1. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esport)

2. Patrik Holzmann (D / Red Bull Racing Esport)

3. Mack Bakkum (NL / VRS Coanda Simsport)

4. Kevin Ellis jr. (Équipe GB / Apex Racing)

5. Yohann Harth (F / Apex Racing Team)

Classement aux points après 8 des 10 courses du championnat

1. Sebastian Job (GB / Red Bull Racing Esport), 521 points

2. Joshua Rogers (AUS / VRS Coanda Racing), 437 points

3. Alejandro Sánchez (E / MSI eSports), 407 points

Photos : Porsche