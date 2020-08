IMSA – Podium pour la Porsche 911 RSR en Amérique du Nord

L’équipe Porsche GT a terminé la cinquième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar 2020 aux positions trois et cinq. Dans une course mouvementée au Virginia International Raceway, dans l’Est des États-Unis, le Britannique Nick Tandy et son coéquipier français Frédéric Makowiecki ont décroché un podium au lieu de la victoire méritée avec leur voiture de course n°911. La malchance a frappé la voiture sœur des champions en titre Earl Bamber de Nouvelle-Zélande et Laurens Vanthoor de Belgique. Au milieu de la course, un diffuseur endommagé les a projetés loin dans le peloton. La voiture n°912 a franchis le drapeau en cinquième position dans la catégorie GTLM. Comme lors des deux courses précédentes, la Porsche 911 RSR de génération 2019 était le véhicule le plus rapide de la féroce compétition de la catégorie GTLM entre les constructeurs. Une fois de plus, cependant, la chance n’a pas souri à l’équipe d’usine nord-américaine. Dans la catégorie GTD, la Porsche 911 GT3 R alignée par l’équipe clients Wright Motorsports a terminé sixième.

Alors qu’il était en tête, une crevaison a vu le poleman Frédéric Makowiecki tomber tôt après seulement onze tours. Dans le cadre d’une phase de voiture de sécurité, la voiture n°911 a réussi à remonter le peloton et à se dégager. Cependant, l’écart allant jusqu’à 18 secondes n’a pas été suffisant pour assurer la première victoire tant attendue de la nouvelle Porsche 911 RSR aux États-Unis. Peu avant la fin de la course de 2h40, la voiture de course a subi une autre crevaison de pneu. L’arrêt au stand pour les réparations a renvoyé Tandy à la troisième place. Dans un dernier effort dans les derniers tours, le pilote britannique a réalisé le meilleur tour de la course en 1:41,333 minutes, mais n’a pas pu progresser de manière significative vers le sommet.

En tête, les Porsche 911 RSR développant environ 515 chevaux ont pu démontrer leurs performances à plusieurs reprises. Grâce à leur incroyable constance au plus haut niveau, les deux véhicules étaient parés pour la victoire, mais la voiture n°912 pilotée par les champions en titre de la catégorie GTLM – Bamber et Vanthoor – a été victime de malchance. Lors d’un duel acharné avec une BMW, le diffuseur à l’arrière a subi des dommages au redémarrage après une phase de voiture de sécurité. Les réparations qui ont suivi au cours de deux arrêts au stand ont jeté le véhicule trois tours sur le terrain. Dans ces conditions, la cinquième place était le meilleur résultat possible.

Au classement des constructeurs, Porsche se dirige vers la sixième manche de la saison à Road Atlanta le 6 septembre en se classant troisième. Au classement des pilotes, Bamber et Vanthoor conservent la deuxième place. Leurs collègues de l’équipe Makowiecki et Tandy sont passés à la quatrième place.

Dans la catégorie GTD des véhicules conformes à la réglementation FIA GT3, la Porsche 911 GT3 R alignée par l’équipe client de Wright Motorsports a obtenu la sixième place. Le pilote d’usine américain Patrick Long et son compatriote Ryan Hardwick ont ​​mis une charge impressionnante dans la voiture de plus de 500 chevaux portant le numéro 16. Après avoir pris la course à partir de la douzième place sur la grille, le duo a régulièrement parcouru le peloton à l’avant. L’équipe occupe la sixième place du classement général.

Résultat catégorie GTLM

1. Garcia / Taylor (E / USA), Chevrolet Corvette C8.R #3, 85 tours

2. Spengler / De Phillippi (CDN / USA), BMW M8 GTE #25, 85 tours

3. Tandy / Makowiecki (GB / F), Porsche 911 RSR #911, 85 tours

4. Gavin / Milner (GB / USA), Chevrolet Corvette C8.R #4, 85 tours

5. Vanthoor / Bamber (B / NZ), Porsche 911 RSR #912, 83 tours

6. Krohn / Edwards (FIN / USA), BMW M8 GTE #24, 66 tours

Résultat catégorie GTD

1. Auberlen / Foley (USA / USA), BMW M6 GT3 #96, 83 tours

2. Farnbacher / McMurry (D / USA), Acura NSX GT3 #86, 83 tours

3. Vendeurs / Snow (USA / USA), Lamborghini Huracan GT3 #48, 83 tours

6. Long / Hardwick (USA / USA), Porsche 911 GT3 R #16, 83 tours

Photos : Porsche