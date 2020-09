Le Blimp Goodyear de retour aux 24 Heures du Mans 2020

Dans les années 1970 et 1980, l’arrivée du Blimp Goodyear a été inoubliable pour de nombreux fans de Formule 1. Depuis, cette icône accompagne régulièrement les courses de la NASCAR aux Etats-Unis. En 2020, soit 35 ans après sa dernière apparition de ce côté-ci de l’Atlantique, le dirigeable emblématique Goodyear fait son grand retour au dessus du circuit manceau à l’occasion des 24 Heures du Mans.

Icône mondialement reconnue, le Blimp Goodyear célèbre le retour de Goodyear dans le sport automobile européen et international. C’est l’ambassadeur de la marque depuis près d’un siècle. Il a été présent lors d’événements sportifs et culturels historiques et a fait son retour en Europe.

Mike Rytokoski, directeur du marketing pour l’Europe de Goodyear, explique : « Le Blimp Goodyear est une véritable icône qui a mobilisé l’imagination des consommateurs et des passionnés dans le monde depuis près de cent ans. Il est reconnaissable immédiatement. Son retour en Europe était attendu depuis longtemps. C’est le moyen idéal de célébrer notre retour dans le sport automobile international. »

Le Blimp Goodyear opérant en Europe est un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT aux couleurs de Goodyear. C’est le plus grand dirigeable semi-rigide au monde actuellement, mesurant 75 mètres de long, jusqu’à 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut.

Goodyear fait son retour dans les courses d’endurance de haut niveau. En survolant le circuit du Mans, le Blimp Goodyear offre une couverture aérienne unique et pour la télévision, en direct de la course, et représente la marque Goodyear.

Le Blimp Goodyear qui vole en Europe est le même modèle que celui des trois Blimp Goodyear exploités par Goodyear aux États-Unis. On voit souvent ces dirigeables voler lors de grands événements sportifs, tels que la NASCAR, dont Goodyear est le fournisseur exclusif de pneumatiques, les matchs de la NBA, les matchs de football universitaire américain et les tournois de golf de la PGA. Le Blimp Goodyear a également une histoire illustre en Europe. Entre 1972 et 1986, un Blimp Goodyear baptisé Europa était présent lors d’événements majeurs, sportifs tels que les 24 heures du Mans, le Grand Prix d’Allemagne et l’Open de France, ou des moments culturels clés, ou deux mariages royaux britanniques.

Goodyear est présente aux 24 Heures du Mans via deux équipes dans la catégorie LMP2, Jota Sport et Jackie Chan DC Racing, qui ont toutes deux réalisé plusieurs podiums avec les pneus compétition Goodyear Eagle F1 SuperSport, dont la victoire de Jota Sport aux 4 heures de Shanghai en novembre 2019. À partir de 2021, Goodyear sera le fournisseur exclusif de pneumatiques pour la catégorie LMP2 pour les WEC (dont les 24 Heures du Mans) et ELMS.

Photos : Goodyear