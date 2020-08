DTM – Une nouvelle victoire Audi avec René Rast au Lausitzring

Le champion DTM René Rast de l’Audi Sport Team Rosberg a célébré sa deuxième victoire consécutive au Lausitzring avec son RS 5 DTM. Nico Müller et Robin Frijns de l’Audi Sport Team Abt Sportsline ont complété le podium pour Audi.

Changement de conditions météorologiques au Lausitzring : après les courses chaudes du week-end dernier et les températures extrêmement élevées vendredi, il a commencé à pleuvoir samedi peu avant les qualifications. Le leader du championnat Nico Müller a décroché sa première pole position de la saison sur piste mouillée devant René Rast, Robin Frijns et Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix).

Müller détenait une avance considérable dans les premières étapes de la course avec des pneus pluie, mais a perdu son avance après avoir installé trop tard sur son Audi RS 5 DTM des slicks. Retombé à la cinquième place, le leader du classement a pu se frayer un chemin vers la deuxième place.

La course de René Rast était l’inverse. « Mon départ a été très mauvais et j’ai traversé le bac à gravier à un moment », a déclaré le champion en titre. « Il était crucial de s’arrêter au bon moment et de prendre ensuite un risque. J’ai pu dépasser Philipp (Eng), Marco (Wittmann) et enfin Robin (Frijns) avec de bons coups. J’ai utilisé le push-to-pass et le DRS aux bons moments. En fin de compte, j’ai pu défendre mon avance sur Nico. »

Müller a signé le meilleur temps lors des deux séances d’essais libres vendredi et a également enregistré le meilleur temps en course. « Nous avions la voiture la plus rapide jusqu’ici dans toutes les conditions, mais nous n’avons pas réussi à gagner », a déclaré le Suisse. « Personne n’est vraiment à blâmer pour cela. Nous sommes simplement arrivés aux stands un ou deux tours trop tard – également parce que j’ai légèrement mal évalué la situation dans la voiture. Du côté positif : j’ai pu contrôler la course sous la pluie au début et j’ai également été rapide sur slicks. Et nous avons encore marqué beaucoup de points. »

Robin Frijns a complété le podium en étant arrivé troisième. Le Néerlandais menait la course après être passé aux slicks et s’est livré à un duel difficile avec l’éventuel vainqueur René Rast. « J’avais un bon rythme après l’arrêt aux stands. Mais je ne m’attendais pas à ce que le pneu s’use autant que lors des six derniers tours dans ces conditions humides », a déclaré Frijns.

Avec Mike Rockenfeller, Loïc Duval et Jamie Green en sixième, septième et dixième, les six Audi RS 5 DTM de série ont marqué des points samedi.

« C’est un autre résultat fantastique pour Audi, même s’il y avait une marge d’amélioration concernant la stratégie de course », a déclaré Dieter Gass, responsable d’Audi Motorsport, après la douzième victoire consécutive d’Audi en DTM. « C’était un podium pour Audi. Nous avons vu du grand sport automobile avec une course passionnante et de bons combats. »

Le retour des conditions météorologiques sèches est prévu pour la dernière des quatre courses au Lausitzring le dimanche.

Photos : Audi