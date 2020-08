Une Porsche 935 préparée pour la montée de Pikes Peak

L’horloge tourne pour la 98ème édition de la Pikes Peak International Hill Climb, et les préparatifs battent leur plein pour Jeff Zwart et la Porsche 935 qu’il pilotera.

Les tests sont passés du circuit à la montagne, les premiers tours de courses raccourcies sur le parcours fermé fournissent un retour inestimable, bien que limité, pour l’équipe. Les défis inhérents à la préparation de la voiture et du pilote pour un sprint de 12 miles (19,31 km) sur une montagne haute de 4 267 m sont grands et rapides, avec la lutte logistique toujours présente. « Ce qui est intéressant à propos de la préparation pour Pikes Peak, c’est que nous le pratiquons dans les tiers – bas, milieu et haut – et la seule fois où vous réunissez ces trois sections, c’est le jour de la course. » dit Jeff Zwart.

La voiture de Zwart est désormais entièrement décorée, arborant le traditionnel Pegasus du sponsor principal Mobil 1, mais faisant référence à Porsche Motorsport, ancien et nouveau, avec des clin d’œil aux couleurs d’usine actuelles et aux bandes légendaires de la Porsche 917 Salzburg.

Cela signifie que les variables que les concurrents doivent affronter et prendre en compte sont nombreuses. Les températures varient énormément entre le bas et le haut, de sorte que les performances du pneu ou du moteur peuvent être radicalement différentes d’une élévation à l’autre. L’augmentation de l’altitude joue également son rôle, affectant les niveaux d’aérodynamique, d’induction et d’oxygène pour les conducteurs eux-mêmes.

« Nous faisons notre première course d’entraînement à 5h30 du matin et finissons à 8h30 lorsque la montagne s’ouvre au public. Nous courons alors que le soleil se lève, mais nous pourrions commencer la course à 10h00 ou même 11h00 lorsque les températures sont complètement différentes. En bas, il fait régulièrement 75 ou 80 degrés (Fahrenheit, soit 23,8 / 26,6 °C) mais cela peut être 45 ou 50 (7,2 / 10°C) au sommet. Nous escaladons une montagne de près d’un kilomètre et les choses peuvent fluctuer là-haut. Je décris toujours Pikes Peak comme un organisme vivant. »

Pour Zwart, un autre obstacle se présente sous la forme de la voiture elle-même, un départ important pour le pilote vétéran qui a perfectionné ses compétences dans des voitures beaucoup plus analogiques au fil des ans, souvent construites à cet effet pour Pikes Peak avec des packages de boost brutal et de downforces pour correspondre.

« Je viens de la vieille école – pas d’ABS, pas de contrôle de traction, aucune des technologies modernes dont les voitures de course dépendent aujourd’hui – donc pour moi, le plus grand défi est d’utiliser ces choses à mon avantage au plus haut niveau, plutôt que de simplement compter sur les pour un peu plus de traction ou de puissance de freinage. Je dois vraiment maximiser la technologie et c’est une courbe d’apprentissage assez raide pour moi. »

Cela fait cinq ans que Jeff a couru à Pikes Peak, mais ce sera sa troisième année consécutive comme entraîneur de la catégorie GT4 Clubsport pour Porsche Motorsport. L’acte de décomposer la montagne en étapes, et d’articuler ses propres processus physiques et mentaux, l’a gardé vif et familier avec le parcours. Et il semble déjà geler avec la 935 : « C’est la voiture de course la plus confortable que j’ai jamais conduite. C’est déjà si neutre et mon ingénieur a trouvé un équilibre fantastique dans la configuration. La combinaison du turbo, de la carrosserie et du châssis Motorsport est magnifique. Il s’agit juste de découvrir les limites pour moi maintenant. Aller au-delà des vitesses d’exploration pour atteindre des vitesses compétitives, qui sont deux choses très différentes! »

Et ce sera compétitif. La catégorie Time Attack dans laquelle la 935 a été inscrite verra également deux 911 GT2 RS Clubsport affronter la montagne, l’une conduite par David Donohue, fils du légendaire champion Mark Donohue sur Porsche 917/30 Can-Am, et l’autre par David Donner, le dernier vainqueur américain absolu ici et faisant partie de la famille de l’événement depuis ses débuts.

La prochaine étape dans le calendrier pour Zwart et son équipe est les tests avant la semaine de course à la fin du mois, qui comprendra les derniers runs sur chaque étape de la montagne avant les qualifications de jeudi et l’événement lui-même le dimanche 30 août. « Ce sera une semaine très intéressante parce que je ne sais pas encore assez sur la voiture pour faire une prédiction sur où nous serons. J’ai tellement de chance que Bob Ingram m’a permis de conduire sa 935 – l’une des 77 – sur l’une des montagnes les plus délicates du monde et honnêtement, je n’ai jamais autant aimé conduire une voiture là-bas. Je suis vraiment curieux de voir comment tout se passe! déclare Jeff Zwart.

Photos : Jeff Zwart / Rupert Berrington