DTM – Victoire du pilote Audi Nico Müller au Nürburgring

Après neuf des 18 courses programmées, le défenseur du titre – Audi – mène clairement les trois championnats de la série de courses de voitures de tourisme. Le leader du championnat Nico Müller de l’Audi Sport Team Abt Sportsline a réussi un samedi parfait dans la première des quatre courses DTM du Nürburgring.

Avec sa quatrième victoire de la saison, le Suisse a prolongé son avance au championnat des pilotes avec 43 points. Le meilleur pilote BMW a déjà 124 points de retard après neuf courses. Au classement des équipes, les trois équipes Audi Sport (Abt Sportsline, Rosberg et Phoenix) ont conservé leurs trois premières places. Dans le championnat des constructeurs, le score entre Audi et BMW à mi-parcours de la saison est de 614 contre 275.

« Les jours parfaits comme aujourd’hui sont rares en DTM », a déclaré Nico Müller après sa victoire dominante lors de la course de samedi au Nürburgring. Après avoir signé le meilleur temps aux essais libres du vendredi, le pilote Audi a obtenu la pole position de 0,221 seconde, ce qui est un grand écart par rapport aux normes DTM. Pendant la course, le pilote suisse a continué de s’éloigner de ses rivaux et a finalement franchi la ligne d’arrivée avec 15,655 secondes d’avance. Son tour de course le plus rapide était une demi-seconde d’avance sur n’importe qui d’autre. « Aujourd’hui, tout a simplement fonctionné pour nous », a déclaré Müller. « Mon Audi était au top. L’équipe a de nouveau effectué un arrêt au stand rapide. La stratégie était parfaite et j’ai pu bien gérer mes pneus dans le très long second relais. Aujourd’hui, nous pouvons simplement être heureux. Merci à Audi et à l’équipe ABT. »

Derrière Nico Müller, le tenant du titre René Rast de l’Audi Sport Team Rosberg a franchi la ligne d’arrivée. « Une deuxième place n’est pas un mauvais résultat », a déclaré le double champion du DTM. « Cependant, l’écart avec Nico était énorme. Pour le moment, il pilote simplement dans une ligue différente. Il volait déjà hier. Aujourd’hui, il a été rapide en qualifications et aussi en course. À un moment donné, il a tout simplement disparu. J’ai plutôt dû me battre avec Robin (Frijns). Heureusement, il a fait volte-face lorsqu’il a essayé de me dépasser. »

Frijns est tombé de la troisième à la cinquième place en raison de son tête à queue. « Mon attaque a peut-être semblé un peu optimiste et spectaculaire à la télévision, mais j’ai déjà réussi des manœuvres de dépassement similaires auparavant », a déclaré Frijns, qui, pendant un bref instant, est littéralement devenu un « Hollandais volant ». « Avant l’arrêt aux stands, j’ai pu dépasser René, mais j’étais à nouveau derrière lui après l’arrêt. Quand je l’ai attaqué, il s’est bien défendu et j’ai été forcé de prendre les vibreurs. En conséquence, j’ai été brièvement en l’air avec les quatre roues et j’ai tourné. »

Mike Rockenfeller de l’Audi Sport Team Phoenix a profité de la figure du Néerlandais. La quatrième place à sa course à domicile n’a toujours pas rendu «Rocky» heureux. « L’écart par rapport au sommet est tout simplement trop grand et nous ne nous rapprochons pas », a déclaré Rockenfeller. « Nous avons essayé de nous mettre en bonne position aujourd’hui avec un arrêt précoce, mais mes pneus ont trop chuté et cela signifiait que je ne pouvais pas vraiment me défendre à la fin. »

Son coéquipier Loïc Duval a été classé neuvième après une pénalité de 10 secondes. Le Français avait accidentellement franchi la ligne blanche à l’entrée des stands lors de son arrêt aux stands. Jamie Green a terminé 13ème, ne marquant aucun point. Le Britannique a massivement crevé ses pneus lors du premier tour mouvementé et a dû changer de pneus après seulement six tours. Les pilotes de l’équipe cliente WRT Team Audi Sport ont également raté des points samedi.

« Ce fut une première moitié de saison incroyable pour Audi », a déclaré Dieter Gass, responsable d’Audi Motorsport. « Nous avons remporté la plupart des courses de manière assez dominante. Nico était exceptionnel aujourd’hui, également par rapport aux autres pilotes Audi. Il s’est mis dans une très bonne position pour la suite du championnat. J’attends déjà avec impatience la seconde moitié de la saison. »

Audi a remporté jusqu’à présent sept des neuf courses de la saison 2020 du DTM et a obtenu 21 des 27 podiums possibles. Ils ont remporté cinq fois des triomphes à trois reprises, deux fois, ils ont fait deux doublés et même un triplé. Audi est invaincu en qualifications en 2020 et a déjà décroché sa 16ème pole position consécutive en deux saisons. Tous les points de qualification supplémentaires jusqu’à présent ont été marqués par quatre pilotes Audi : Frijns (19), Müller (16), Rast (13) et Duval (6). Pour les tours de course les plus rapides, le score est de 8 contre 1 entre Audi et BMW.

La seconde moitié de la saison DTM commence dès dimanche. Le week-end prochain, deux autres courses auront lieu au Nürburgring, qui se dérouleront sur le circuit sprint plus court.

Photos : Audi