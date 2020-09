Porsche célèbre ses 50 ans de victoires au Mans

La victoire de 1970 au Mans il y a exactement 50 ans est l’un des succès les plus importants de Porsche en sport automobile. Quelle meilleure excuse pour une rencontre des protagonistes d’autrefois – et aujourd’hui : Hans Herrmann avec sa Porsche 917 KH et le vainqueur 2017 Timo Bernhard avec la Porsche 919 Hybrid.

Il suffit de regarder les casques pour apprécier les progrès qui ont été réalisés dans le sport automobile. Le vieux casque : une demi-coque grise délicate. Cela donne l’impression que vous pourriez facilement l’enfoncer. Le nouveau casque : une pièce de protection high-tech aux couleurs vives, avec une forme ergonomique parfaite – il semble que même un coup de marteau rebondirait dessus. Nous sommes dans un studio photographique à Friolzheim entre Stuttgart et Pforzheim, et l’ambiance est brûlante. Pas à cause des projecteurs chauds entraînés sur les protagonistes, mais sur les acteurs impliqués : Hans Herrmann, vainqueur des 24 Heures du Mans 1970, debout devant sa voiture d’origine de l’époque, la Porsche 917 KH, avec son ancien casque. Et Timo Bernhard, le dernier vainqueur du classement général Porsche au Mans, avec la Porsche 919 Hybrid 2017 et son casque. Tous les quatre sont des champions célèbres.

Priorité numéro 1 : la sécurité

Lorsque de tels géants absolus se rencontrent, le premier sujet de discussion est toujours les progrès réalisés en matière de sécurité au fil des ans. « Nous roulions toujours à deux », se souvient Herrmann, maintenant âgé de 92 ans, ajoutant avec un clin d’œil : « Les jeunes gars aujourd’hui ont l’air paresseux en comparaison : ils conduisent à trois. L’un d’eux peut dormir huit heures. » Mais même alors, les différences de vitesse entre les différentes catégories étaient déjà dangereuses : « la vitesse de pointe de la catégorie la plus lente était d’environ 200 km/h. Nous les avons dépassés à 384 km/h. » « Le sport automobile est définitivement toujours dangereux », ajoute Bernhard, « mais il n’ya pas de comparaison entre le sport automobile d’aujourd’hui et d’alors. La peur était un compagnon constant il y a 50 ans, ce n’était plus le cas pour nous. » Et Herrmann se souvient : « Quand j’ai acheté un tube de dentifrice à l’époque, je me tenais debout dans le magasin en pensant : ‘J’espère que tu le finiras.' »

La technologie derrière les voitures

Les deux voitures de course se sont faits face dans le studio. La 917 KH portant le célèbre numéro 23, qui a commencé sous le nom de Porsche Salzburg, ne pèse pas plus de 800 kilogrammes et était propulsée par un moteur 12 cylindres à plat de 4,5 litres, développant 580 ch et qui entraînait les roues arrière. Le moteur a dû être réchauffé pendant une dizaine de minutes avant que la voiture ne soit prête à courir. La carrosserie en résine artificielle ne mesure que 1,2 mm d’épaisseur. À l’intérieur, c’est si serré que le casque du conducteur pourrait toucher le toit. Un cadre tubulaire protège contre le surpoids, mais pas contre les conséquences d’une éventuelle déformation à froid.

De l’autre côté, la 919 Hybrid, beaucoup plus grande, que deux techniciens et un ingénieur de course ont dû préparer d’une manière soigneusement chorégraphiée pendant deux heures avant de pouvoir la laisser partir sur le circuit. Le gagnant du record était un laboratoire d’essais roulants pour les futures technologies Porsche : un moteur V4 turbo essence de 2 litres avec 500 ch (368 kW) distribuées aux roues arrière associé à un moteur électrique de 400 ch (294 kW) pour l’essieu avant, faisant de la Porsche une transmission intégrale. Le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion, qui à son tour est alimentée par l’énergie de freinage sur l’essieu avant et par l’énergie des gaz d’échappement. Le pilote n’a pas vraiment beaucoup d’espace ici non plus, mais il est beaucoup mieux protégé. Les cicatrices de bataille de la voiture de course 2017 portant le numéro 2 sont magnifiquement conservées avec une finition vernie. La 917 est également en conditions d’origine, d’ailleurs, même si elle a l’air aussi fraîche que le jour où elle a quitté le département des courses.

« La 917 était la voiture high-tech de son temps. Avec elle, Porsche a montré comment construire les meilleurs prototypes selon les règles de l’époque », déclare Bernhard. « Il en va de même pour la 919 Hybrid. C’est la voiture que Porsche a utilisée pour montrer comment la technologie pour la route est développée dans le sport automobile – il suffit de regarder le Taycan. Bernhard a-t-il déjà conduit la 917? « Oui, deux fois. Bien sûr pas à la limite, mais encore assez pour avoir une bonne impression de course à l’époque. En conséquence, Bernhard a maintenant encore plus de respect pour Herrmann et ses coéquipiers. Et est-ce que Herrmann aimerait entrer dans le 919? « Mon Dieu, absolument pas. »

Le Mans – la mesure de toutes choses à ce jour

Les nombreux dangers et dérangements doivent avoir leurs avantages. Bernhard adore raconter l’histoire de sa voisine alors âgée de 85 ans, qui était assise devant la télévision toute la nuit quand il a piloter sur le circuit de la Sarthe et a ensuite déclaré : « M. Bernhard, tu m’as gardé éveillé toute la nuit, je ne pouvais tout simplement pas éteindre … « . « C’est un excellent exemple de la façon dont la course captive des gens qui autrement n’auraient rien à voir avec le sport automobile », déclare l’un des meilleurs pilotes de course au monde, ambassadeur de la marque Porsche depuis 2020.

Le moment est venu de laisser à eux-mêmes Hans Herrmann et Timo Bernhard. Les deux doivent sûrement avoir plus d’histoires à raconter. Un total de 19 victoires au classement général, 108 succès de catégorie et des émotions indescriptibles ont lié Porsche aux 24 Heures du Mans, l’événement de sport automobile le plus grand et le plus ancien au monde, depuis plus de six décennies. Cela fait du constructeur de voitures de sport Stuttgart-Zuffenhausen la marque la plus titrée de l’histoire de près de 100 ans du Mans. Le 14 juin 1970, Porsche y a remporté la première victoire au général avec la voiture de sport 917 KH. Aux 85ème 24 Heures du Mans 2017, Timo Bernhard et ses coéquipiers Earl Bamber et Brendon Hartley ont franchi le drapeau après une course dramatique dans la Porsche 919 Hybrid.

